وزیر آموزش و پرورش گفت: مدیران مدارس وظیفه دارند شرایط مناسب اقامه نماز را فراهم کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - مراسم اقامه نماز جماعت ظهر و عصر در مدرسه شاهد زینب کمایی برگزار شد.

در این مراسم علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش گفت: امروز دو اتفاق مهم در نظام تعلیم و تربیت اتفاق افتاد یکی از این اتفاقات زنگ اول مهر یعنی بازگشایی مدارس و دیگری زنگ نماز بود.

وزیر آموزش و پرورش با بیان این که مسیر تحصیلی و شغلی دانش‌آموزان را در همین دوران تحصیل مشخص می‌شود؛ افزود: راه میان‌بر انسان در مشکلات نماز خواندن است.

علیرضا کاظمی ادامه داد: نماز برکات زیاد دارد نماز به انسان انرژی می‌دهد، نظم و انظباط را به ما یاد می‌دهد، نماز توان انسان را افزایش می‌دهد.

وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: نام و یاد خدا باعث می‌شود مولکول و سلول‌های انسان در موقعیت مناسب قرار گیرد.

وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر دو مأموریت اصلی نظام تعلیم و تربیت، تصریح کرد: تحصیل علم و معرفت خداوند دو رکن اساسی هستند که ما را به سعادت می‌رسانند و باید در کنار یکدیگر دنبال شوند. دانش‌آموزان باید بدانند که برای داشتن زندگی خوب و آرام، نیازمند یادگیری و شناخت خداوند هستند.

علیرضا کاظمی همچنین به مدیران مدارس توصیه کرد که برگزاری نماز و ایجاد فضایی مناسب برای اقامه آن را جزو وظایف اصلی خود بدانند و افزود: برگزاری نماز باید به صورت اختیاری باشد، اما ما باید شرایط را برای تشویق دانش‌آموزان به شرکت در نماز فراهم کنیم.

وزیر آموزش و پرورش در ادامه به برگزاری محفل قرآن در مدرسه اشاره کرد و گفت: قرآن و نماز تجلی ایمان انسان هستند و باید در دستور کار ما قرار گیرند.

علی‌رضا کاظمی خطاب به دانش‌آموزان تأکید کرد که دوره تحصیلی آن‌ها زمان حساسی است که مسیر آینده آن‌ها را رقم می‌زند. او گفت: «در این دوره باید مراقب خود باشید و ارتباط خود را با خدا و قرآن تقویت کنید. نماز نه تنها ارتباط ما با خداست، بلکه برکات فراوانی در زندگی مادی و معنوی ما دارد.

