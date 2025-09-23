باشگاه خبرنگاران جوان- فرماندار تایباد با اشاره به جایگاه راهبردی گمرک دوغارون در مناسبات اقتصادی ایران و افغانستان، این گذرگاه رسمی را یکی از مهم‌ترین محورهای تجارت خارجی کشور دانست.

حسین جمشیدی اظهار داشت: «دوغارون نه‌تنها شاهراه اصلی صادرات استان خراسان رضوی به بازار افغانستان است، بلکه با عبور روزانه هزاران کامیون و حجم بالای ترانزیت کالا، نقش کلیدی در رونق اقتصادی شرق کشور ایفا می‌کند.»

وی با تأکید بر ظرفیت‌های گسترده شهرستان تایباد، این منطقه مرزی را نقطه‌ای محوری برای توسعه اقتصادی استان معرفی کرد و افزود: «تایباد به‌واسطه موقعیت ژئوپلیتیکی، منابع انسانی توانمند و دسترسی به بازارهای منطقه‌ای، می‌تواند به یکی از قطب‌های اقتصادی کشور تبدیل شود.» جمشیدی همچنین منطقه آزاد دوغارون را فرصتی بی‌نظیر برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی دانست.

فرماندار تایباد با اشاره به عملکرد گمرک دوغارون در نیمه نخست سال جاری، اعلام کرد: «بیش از ۴۷۱ هزار تن کالا از این مرز به افغانستان صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد ۳۰ درصدی را نشان می‌دهد.»

وی افزود: «حدود ۶۰ درصد صادرات استان از طریق دوغارون انجام می‌شود و روزانه بیش از هزار کامیون ایرانی و خارجی از این مسیر عبور می‌کنند.» جمشیدی همچنین به تردد انسانی در این مرز اشاره کرد و گفت: «روزانه بیش از ۴۰۰۰ نفر شامل رانندگان، مسافران و کارکنان اداری از دوغارون عبور می‌کنند و سالانه بیش از یک میلیون مسافر به‌صورت قانونی از این معبر رسمی بین ایران و افغانستان رفت‌وآمد دارند.»

وی با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های منطقه آزاد دوغارون، تصریح کرد: «برای جذب سرمایه‌گذاران و رونق اقتصادی، باید در زمینه راه‌ها، تأسیسات و خدمات عمومی سرمایه‌گذاری جدی صورت گیرد.» جمشیدی همچنین به نقش منطقه آزاد در ایجاد اشتغال اشاره کرد و گفت: «با توسعه این منطقه، فرصت‌های شغلی پایدار و متنوعی برای جوانان و ساکنان محلی فراهم خواهد شد که به تثبیت جامعه و کاهش مهاجرت کمک می‌کند.»

فرماندار تایباد در ادامه با اشاره به برنامه‌های آتی برای ارتقاء منطقه آزاد دوغارون، گفت: «این برنامه‌ها شامل بهبود زیرساخت‌ها، ارتقاء خدمات سرمایه‌گذاری و افزایش کیفیت زندگی ساکنان منطقه خواهد بود.» وی همچنین خواستار توجه بیشتر مسئولان دولتی به نیازهای این منطقه شد و افزود: «حمایت دولت می‌تواند روند توسعه را تسریع کرده و موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاران را برطرف کند.»

گفتنی است که بخش عمده‌ای از فعالیت‌های گمرک دوغارون به ترانزیت کالا از طریق بندرعباس اختصاص دارد. کالاهای تجار افغانستانی، پاکستانی و هندی از مسیر بنادر جنوبی ایران مانند بندرعباس و بندرلنگه وارد کشور می‌شوند و سپس از طریق گذرگاه رسمی دوغارون به افغانستان منتقل می‌گردند.