باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - غلامرضا میری نایب رئیس شورای ملی زعفران از ثبات قیمت زعفران در بازار خبر داد و گفت: خریداران خارجی منتظر ورود محصول نو هستند چراکه اکثر زعفران ها مصرف صنعتی دارد، تجار سعی در خرید زعفران با کیفیت دارند و از طرفی بدلیل شرایط نگهداری مساعد، خریداران خارجی در ابتدای فصل زعفران را خریداری و دپو می کنند.

وی قیمت هرکیلو زعفران دسته ۸۵ میلیون تومان، پوشال ۱۰۵ تا ۱۰۶ میلیون تومان و نگین ۱۲۵ تا ۱۳۰ میلیون تومان اعلام کرد و افزود: برآوردها حاکی از آن است که قیمت زعفران در همین حد باشد.

میری ادامه داد: بنابر آمار در ۵ ماهه امسال صادرات زعفران رشد داشته است ، متاسفانه افزایش صادرات در بلندمدت به نفع نیست چراکه زعفران افرادی صادر می کنند که نیاز به ارز دارند.

نایب رئیس شورای ملی زعفران گفت: با نامه نگاری و برگزاری جلسات متعدد امیدواریم نرخ پایه گمرکی به قیمت قبل بازگردد، از این رو پیشنهاد به وزارت جهاد داده ایم که تا پایان آذرماه افزایش قیمت ندهند و در همان زمان نرخ پایه گمرکی تعیین کنند.

وی با بیان اینکه افزایش نرخ پایه گمرکی نقشی در قیمت زعفران ندارد، گفت: نرخ پایه گمرکی هر قیمتی باشد، زعفران به نرخ واقعی فروخته می شود. به عنوان مثال در بازارهای جهانی زعفران با نرخ ۱۲۰۰ تا ۱۲۵۰ دلار فروخته می شود، درحالیکه نرخ پایه گمرکی ۱۵۰۰ دلار است که این امر صادرکننده را نا امید می کند، از این رو امیدواریم تجدید نظری در نرخ داشته باشند.