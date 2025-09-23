وزارت بهداشت طالبان اعلام کرد قزاقستان با اعزام تیم جراحی برای کمک به زخمی‌های زلزله اخیر و آموزش کارمندان بهداشت و درمان همکاری خود با کابل را گسترش می‌دهد.

باشگاه خبرنگاران جوانوزارت بهداشت طالبان اعلام کرد که قزاقستان برای آموزش کارمندان بهداشت و درمان افغانستان و اعزام تیم جراحی به منظور کمک به زخمی‌های زلزله اخیر در این کشور، وعده همکاری داده است.

 بر اساس گزارش دفتر مطبوعاتی این وزارت نور جلال جلالی، سرپرست وزارت بهداشت طالبان با گزیز اکباسوف، سفیر قزاقستان در کابل، دیدار و گفت‌وگو کرده و دو طرف در مورد همکاری‌های پایدار در بخش بهداشت و درمان بحث و تبادل نظر کردند.

سفیر قزاقستان در این دیدار قول داد که کشورش در بخش‌های مختلف، به ویژه در زمینه آموزش کارمندان بهداشت و درمان افغانستان، همکاری خواهد کرد. همچنین وی از اعزام یک تیم فنی جراحی برای انجام عملیات رایگان بر روی زخمی‌های زلزله اخیر در افغانستان اطمینان داد.

این در حالی است که همزمان با کاهش کمک‌های جامعه جهانی، سیستم بهداشت افغانستان با چالش‌های متعددی از جمله کمبود بودجه مواجه شده است.

 بررسی‌ها نشان می‌دهد که تداوم همکاری‌های منطقه‌ای، به ویژه در بخش بهداشت و درمان، می‌تواند بخشی از مشکلات ناشی از کمبود منابع مالی و نیروی انسانی را در افغانستان کاهش دهد.

