وزیر ورزش ایران در دیدار با سفیر ایران در افغانستان برای همکاری با افغانستان در حوزه ورزش اعلام آمادگی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران در دیدار با سرپرست سفارت ایران در کابل و سرکنسول ایران در هرات، آمادگی کشورمان برای همکاری با افغانستان در حوزه ورزش قهرمانی و همگانی را اعلام کرد.

در این دیدار، بیگدلی با تأکید بر روند رو به رشد دیپلماسی ورزشی میان دو کشور، خواستار افزایش تبادل تجربیات و اعزام هیئت‌های ورزشی بیشتر شد.

روابط ورزشی ایران و افغانستان پس از تسلط طالبان در قالب دیپلماسی ورزشی تداوم یافته است. مقامات ورزشی دو کشور پس از تسلط طالبان، دیدارها و گفتگوهایی داشته‌اند که نشان از تداوم ارتباطات در حوزه ورزش دارد.

 احمدالله وثیق، رئیس عمومی ورزش طالبان، با افشار سیفی‌نژاد، نماینده سفارت ایران در کابل، دیدار کرده و طرفین بر اهمیت مناسبات ورزشی برای رشد و توسعه متقابل تأکید نمودند.

همچنین سفارت ایران در کابل میزبان نشست‌های ورزشی با حضور مسئولان دو کشور بوده است.

