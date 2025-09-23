محققان معتقدند مصرف ویتامین‌های D، ویتامین‌های گروه B، امگا ۳ و منیزیم ممکن است به غلبه بر افسردگی کمک کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی- دنیس بوروزدنکو، محقق گروه فارماکولوژی در موسسه داروسازی و شیمی دارویی دانشگاه پیروگوف، اظهار داشت که مصرف ویتامین‌های D، ویتامین‌های گروه B، امگا ۳ و منیزیم ممکن است به غلبه بر افسردگی کمک کند.

او خاطرنشان کرد که اسید‌های چرب امگا ۳ در تشکیل غشای سلول‌های عصبی نقش دارند، التهاب مرتبط با افسردگی را کاهش می‌دهند و بر انتقال انتقال‌دهنده‌های عصبی مانند سروتونین و دوپامین تأثیر می‌گذارند. این ترکیبات در ماهی‌های چرب یافت می‌شوند یا می‌توانند به عنوان مکمل‌های غذایی جداگانه مصرف شوند.

کمبود ویتامین D همچنین با افزایش خطر افسردگی، به ویژه در زمستان و با قرار گرفتن محدود در معرض آفتاب، مرتبط است. این کمبود را می‌توان با مصرف روزانه ۱۰۰۰ واحد بین‌المللی ویتامین جبران کرد.

کمپلکس ویتامین B، به ویژه B۹ (اسید فولیک) و B۱۲ (کوبالامین)، برای تولید و تنظیم انتقال‌دهنده‌های عصبی ضروری است و در تخم‌مرغ، سبزیجات برگ سبز و گوشت یافت می‌شود.

بوروژدنکو همچنین خاطرنشان کرد که منیزیم عنصری حیاتی است که در صد‌ها واکنش بیوشیمیایی، از جمله واکنش‌های تنظیم‌کننده استرس و عملکرد سیستم عصبی، نقش دارد. مهمترین منابع آن آجیل، شکلات تلخ و حبوبات هستند.

منبع: TASS

برچسب ها: ویتامین ها ، ویتامین ب کمپلکس ، مکمل ها ، افسردگی ، درمان افسردگی
