مرکز لرزه نگاری هند اعلام کرد زمین لرزه ای به قدرت ۴.۹ ریشتر شرق افغانستان را لرزاند است.

باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش مرکز لرزه‌نگاری هند، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۴.۹ ریشتر امروز سه‌شنبه، ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۵ شرق افغانستان را لرزاند.



برپایه این گزارش، کانون این زمین‌لرزه در عمق ۱۲۰ کیلومتری از سطح زمین و در موقعیت ۳۴.۴۹ درجه شمالی و ۷۰.۴۵ درجه شرقی، در فاصله تقریبی ۱۱۴ کیلومتری شرق پایتخت ثبت شده است.

زمان وقوع این زلزله ساعت ۱۶:۲۰ به وقت هند (۱۵:۲۰ به وقت کابل) اعلام گردیده است.



تا اکنون گزارشی از تلفات جانی یا زیان های مالی ناشی از این زمین‌لرزه که در عمق نسبتاً زیادی رخ داده، دریافت نشده است. مسئولان محلی در حال بررسی وضعیت هستند.