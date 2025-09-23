همراه اول همزمان با آغاز سال تحصیلی، مجموعه‌ای از بسته‌های ویژه مکالمه و اینترنت و سیم‌کارت‌های اعتباری دانشجویی دانش آموزی را عرضه می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه کربلایی - همزمان با شروع سال تحصیلی جدید، همراه اول پویش «بازگشت به کلاس» را از اول مهر تا پایان همین ماه اجرا می‌کند تا دانش‌آموزان، دانشجویان و خانواده‌ها راحت‌تر و مقرون‌به‌صرفه‌تر از خدمات ارتباطی و دیجیتال استفاده کنند.

در این طرح، بسته‌های متنوعی برای مشترکان طراحی شده است. مشترکان دائمی و اعتباری می‌توانند با پرداخت ۴۴ هزار تومان یک بسته ترکیبی ۱۰ روزه شامل ۱۰ گیگابایت اینترنت و ۱۰ ساعت مکالمه درون‌شبکه و ثابت را با شماره گیری #۶۷۲*۱۰۰* دریافت کنند. 

مشترکان سیمکارت‌های انارستان هم می‌توانند با پرداخت تنها ۸۵۰۰ تومان یک بسته ۱۰ روزه شامل ۲ گیگابایت اینترنت و ۲۰۰ دقیقه مکالمه درون‌شبکه و ثابت را با شماره گیری #۶۶۷۱*۱۰۰* داشته باشند.

علاوه بر این، سیمکارت‌های ویژه‌ای همراه با بسته‌های خوش‌آمد هم در این پویش از جمله سیمکارت اعتباری دانشجو و انارستان و سیمکارت‌های دائمی نوجوان و جوان با قیمت ۸۰ هزار تومان به متقاضیان ارائه می‌شود. 

گفتنی است تمامی بسته‌های تدارک دیده شده برای این گروه از متقاضیان، همراه با یک بسته دیجیتال تکمیلی ارائه می‌شوند تا تجربه آنلاین کاربران کامل‌تر شود.

تمام مشترکان دائمی، اعتباری و انارستان می‌توانند از این بسته‌ها استفاده کنند و امکان خرید هم به‌صورت نقدی و هم غیرنقدی فراهم است. روش فعالسازی هم ساده است؛ کافی است کد دستوری «ستاره ۱۰۰ مربع» شماره‌گیری یا به اپلیکیشن «همراه من» مراجعه شود.

پویش «بازگشت به مدرسه» فرصتی است تا شروع سال تحصیلی با اینترنت پرسرعت، مکالمه ارزان و انتخاب‌های متنوع برای خانواده‌ها همراه شود.

برچسب ها: سال تحصیلی ، اینترنت پرسرعت
حضور همراه اول با راهکار‌های نوین دیجیتال در الکامپ ۱۴۰۴
سواد رسانه‌ای باید در تمام حوزه‌ها مورد توجه باشد؛ رونمایی از پویش ملی مقابله با اخبار جعلی در ایران
کسب‌وکارهای دیجیتال آسیب دیده از جنگ تحمیلی برای دریافت حمایت اقدام کنند
