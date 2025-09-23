افغانستان برای سومین سال پیاپی به دلیل عدم پرداخت حق عضویت سالانه، که حدود ۲۰۰ هزار دلار است، از حق رأی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد محروم شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- افغانستان برای سومین سال متوالی به دلیل پرداخت نکردن حق عضویت سالانه، حق رأی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد را از دست داد.

بر اساس منشور سازمان ملل، هر کشوری که بیش از دو سال متوالی پرداختی خود را انجام ندهد، به طور خودکار از حق رأی محروم می‌شود.

مبلغ سهمیه سالانه افغانستان حدود ۲۰۰ هزار دلار است که طی سه سال گذشته پرداخت نشده است. مقامات طالبان دلیل این امر را عدم به رسمیت شناخته شدن حکومت آنها توسط جامعه جهانی و در نتیجه، ممانعت از پرداخت مستقیم این حق عضویت عنوان کرده‌اند.

کارشناسان هشدار می‌دهند که ادامه این وضعیت می‌تواند به انزوای بیشتر افغانستان در عرصه بین‌المللی منجر شده و حتی دریافت کمک‌های بشردوستانه و همکاری‌های اقتصادی این کشور را تحت تأثیر منفی قرار دهد.

در همین حال، «سیما باهوس» رئیس بخش زنان سازمان ملل، در نشست اخیر مجمع عمومی بر این موضوع تأکید کرد که زنان افغانستان بیشترین بار بحران‌های جهانی را به دوش می‌کشند و جامعه جهانی باید برای حمایت از آنها تلاش بیشتری کند.

گفتنی است تاکنون تنها روسیه، حکومت طالبان را به رسمیت شناخته است و این وضعیت، پیچیدگی‌هایی در روند پرداخت سهمیه و تعاملات بین‌المللی افغانستان ایجاد کرده است.

کشورهای دیگری مانند کاموروس، اکوادور، سومالی و ونزوئلا نیز در گذشته به دلیل پرداخت نکردن حق عضویت با تعلیق حق رأی مواجه شده‌اند، اما در برخی موارد توانسته‌اند با ارائه توضیحات یا از طریق مذاکره، این تعلیق را برطرف کنند.