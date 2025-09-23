گذرگاه مهم مرزی تورخم میان افغانستان و پاکستان، که به دلایل نامعلوم از روز گذشته مسدود شده بود، امروز دوباره برای تردد مسافران و ترانزیت کالا بازگشایی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- گذرگاه مرزی «تورخم» میان افغانستان و پاکستان، که به‌دلیل نامعلومی از روز گذشته بسته شده بود، بار دیگر برای تردد مسافران و ترانزیت کالا بازگشایی شد.

این گذرگاه پیش از این تنها به روی پناهجویان اخراجی و ترانزیت باز بود.

مقامات طالبان در ننگرهار بسته شدن موقت گذرگاه را تأیید کرده بودند، اما مقامات پاکستانی تاکنون دلیلی برای این اقدام اعلام نکرده‌اند.

تورخم در سال‌های اخیر بارها به دلیل تنش‌های مرزی و مسائل امنیتی به صورت موقت بسته شده است.

بازگشایی این گذرگاه موجب تسهیل در رفت‌وآمد مسافران و تجار بین دو کشور شده است.