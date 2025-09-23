امروز، همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید و طنین‌انداز شدن زنگ مدارس در سراسر کشور، دانش‌آموزان بسیاری با شور و هیجان راهی کلاس‌های درس شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان- در میان هیاهوی جشن آغاز سال تحصیلی، اقدام شایسته و زیبایی از سوی پلیس مبارزه با مواد مخدر رقم خورد که عطر ایثار و قدرشناسی را در فضای شهر پراکند. فرزندان شهیدان سرافراز علی‌اصغر عبدالوند و احسان منشی‌زادگان، از شهدای گران‌قدر «جنگ ۱۲ روزه» و مدافعین امنیت، امروز با همراهی گرم و صمیمی پرسنل پلیس مواد مخدر راهی مدرسه شدند.

تصویر این کودکان معصوم که بی‌حضور فیزیکی پدران خود، قدم در مسیر علم و دانش می‌گذاشتند، قلوب بسیاری را متأثر ساخت. این اقدام پلیس، نه تنها تسلایی بر دل کوچک این یادگاران شهدا بود، بلکه یادآور این حقیقت مهم است که مردم، هیچ‌گاه فداکاری‌های این قهرمانان را از یاد نخواهد برد و همواره در کنار خانواده‌های معظم شهدا خواهد ایستاد.

امروز، جای خالی شهیدان علی اصغر عبدالوند و احسان منشی‌زادگان، در کنار فرزندان دلبندشان در مسیر مدرسه، بیش از پیش حس می‌شد؛ اما حضور گرم همکارانشان در نیروی انتظامی، نشان داد که راه این شهدا پر رهرو است و ایثارگری‌شان، در تار و پود این سرزمین ماندگار خواهد بود.

