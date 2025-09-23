سال تحصیلی در مدرسه ویژه اتباع با حضور مسئولان اداره اتباع خراسان رضوی آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ علیرضا شریفی- زنگ آغاز سال تحصیلی با حضور نمایندگان اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی و اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی در یکی از مدارس ویژه اتباع خارجی به صدا درآمد.

در این مراسم، دانش‌آموزان افغانستانی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس، سال تحصیلی جدید خود را آغاز کردند.

علی‌رضا یاری‌مقدم در این مراسم گفت: «تا اول مهرماه، بیش از ۳۵ هزار دانش‌آموز اتباع خارجی دارای برگ حمایت تحصیلی در سامانه‌های وزارت آموزش و پرورش ثبت شده‌اند.»

وی افزود: «طبق آخرین آمار اداره امور اتباع، حدود ۴۵ هزار برگه حمایت تحصیلی صادر شده است و برخی دانش‌آموزانی که هنوز در سامانه ثبت‌نام نکرده‌اند، یا در حال یافتن مدارس مورد نظر هستند یا با مشکلات سامانه‌ای مواجه شده‌اند که در حال پیگیری برای رفع این مسائل هستیم.»

نماینده اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی ادامه داد: «در حال حاضر، ۸ مدرسه ویژه اتباع خارجی در مشهد فعال است که ۵ مدرسه آن به‌طور اختصاصی به دانش‌آموزان افغانستانی اختصاص دارد. در صورت تکمیل ظرفیت مدارس دولتی، امکان ثبت‌نام این دانش‌آموزان در مدارس ویژه فراهم خواهد بود.»

وی تأکید کرد: «امسال تنها دانش‌آموزان دارای برگه حمایت تحصیلی مجاز به ثبت‌نام در مدارس دولتی و غیردولتی هستند و افراد دارای برگه سرشماری امکان ثبت‌نام ندارند.»

احمدی، نماینده اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی، نیز با اشاره به حمایت نهادها و سازمان‌های داخلی و بین‌المللی گفت: «تلاش ما فراهم کردن شرایط تحصیل برای دانش‌آموزان اتباع است تا آنان در مدت اقامت خود در جمهوری اسلامی ایران از نعمت سواد بهره‌مند شوند و پس از بازگشت به کشورشان، سهمی در آبادانی و سربلندی وطن خود ایفا کنند.»

همچنین سیدرضا موسوی‌عماد، مسئول مجتمع آموزشی توحید ویژه اتباع افغانستان، در این مراسم اظهار داشت: «هدف ما تربیت نیروی انسانی متعهد، مؤمن و متخصص برای آینده افغانستان است.»

وی افزود: «سال گذشته بیش از یک‌هزار دانش‌آموز در ۵ مدرسه ویژه اتباع مشغول تحصیل بودند و امسال حدود ۴۰۰ نفر در دو مقطع ابتدایی و متوسطه اول، دختر و پسر، تحت پوشش قرار دارند.»

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: دانش آموزان اتباع ، تحصیل اتباع
خبرهای مرتبط
بازدید دانش آموزان افغانستانی از موزه بنزین + فیلم
افتتاح مدرسه ۱۲ کلاسه معلم شهرستان برخوار
ساخت مدرسه ۱۲ کلاسه در کهریزک + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تصرف غزه و شکست استراتژیک رژیم صهیونیستی
کالاس: آماده دیپلماسی هسته ای با ایران هستیم
مفتی اعظم عربستان سعودی درگذشت
جایزه ۱۰ میلیون دلاری آمریکا برای یک مقام ارشد حزب الله
طلا به رکورد تاریخی جدید ۳۷۵۳ دلار رسید
افغانستان در آستانه فاجعه انسانی/ نیاز فوری به ۵۶۸ میلیون دلار برای نجات ۹ میلیون افغان
ترامپ در سازمان ملل سخنرانی می‌کند در حالی که دیپلماسی «آمریکا اول» را دنبال می‌کند
روسیه: بازگشت تحریم‌های ایران هیچ الزامی را برای مسکو ایجاد نمی‌کند
اجماع جهانی در سازمان ملل: پایان جنگ غزه و اجرای راه‌حل دو دولتی
کاخ سفید پیشنهاد گفت‌و‌گو از سوی رئیس‌جمهور ونزوئلا را رد کرد
آخرین اخبار
آغاز سال تحصیلی مدارس خراسان رضوی با حضور ۳۵ هزار دانش‌آموز اتباع خارجی + فیلم
اسپانیا تحریم تسلیحاتی کامل علیه اسرائیل را تصویب کرد
اردوغان از سایر کشورها خواست کشور فلسطین را به رسمیت بشناسند
لولا دا سیلوا: هیچ چیز نسل‌کشی در غزه را توجیه نمی‌کند
روسیه: بازگشت تحریم‌های ایران هیچ الزامی را برای مسکو ایجاد نمی‌کند
لفاظی‌های ترامپ علیه ایران در مجمع عمومی سازمان ملل
روبیو: هیچ کشور فلسطینی وجود ندارد
گوترش: ویرانی در غزه به سطح بی‌سابقه‌ای رسیده است
گذرگاه مرزی تورخم پس از بسته‌شدن موقت، بار دیگر بازگشایی شد
محرومیت سومین سال افغانستان از حق رأی در سازمان ملل
اسرائیل گذرگاه کرانه باختری-اردن را تا اطلاع ثانوی می‌بندد
وزرای ایران و اروپا مذاکرات هسته‌ای را در نیویورک برگزار می‌کنند
سرویس مخفی آمریکا تهدید مخابراتی «قریب‌الوقوع» در نیویورک را خنثی کرد
جایزه ۱۰ میلیون دلاری آمریکا برای یک مقام ارشد حزب الله
دانش، ایمان و خدمت؛ بنیاد حقیقی طلبگی + فیلم
زمین‌لرزه‌ای به قدرت ۴.۹ ریشتر شرق افغانستان را لرزاند
کرملین: روسیه در صورت پایبندی آمریکا به پیمان استارت جدید، به آن پایبند خواهد بود
مالی، بورکینافاسو و نیجر از دیوان کیفری بین‌المللی خارج شدند
درخواست چین از آمریکا و روسیه برای کاهش زرادخانه هسته‌ای
ترامپ در سازمان ملل سخنرانی می‌کند در حالی که دیپلماسی «آمریکا اول» را دنبال می‌کند
قزاقستان آموزش کارمندان بهداشت و درمان افغانستان را برعهده می‌گیرد
اعلام آمادگی ایران برای همکاری ورزشی با افغانستان
پایان ماموریت سفیر قطر در کابل
کمک به زلزله زدگان کنر؛ ارسال کمک های فوری اتحادیه اروپا به افغانستان
افغانستان در آستانه فاجعه انسانی/ نیاز فوری به ۵۶۸ میلیون دلار برای نجات ۹ میلیون افغان
مفتی اعظم عربستان سعودی درگذشت
کاخ سفید پیشنهاد گفت‌و‌گو از سوی رئیس‌جمهور ونزوئلا را رد کرد
دوغارون شاهراه اصلی صادرات خراسان رضوی؛ رشد ۳۰ درصدی صادرات در نیمه نخست سال
وقوع انفجار مشکوک در نزدیکی کشتی تجاری در آب‌های شرق عدن
جیمی کیمل پس از تعلیق به برنامه آخر شب بازمی‌گردد