سال تحصیلی در مدرسه ویژه اتباع با حضور مسئولان اداره اتباع خراسان رضوی آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ علیرضا شریفی- زنگ آغاز سال تحصیلی با حضور نمایندگان اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی و اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی در یکی از مدارس ویژه اتباع خارجی به صدا درآمد.

در این مراسم، دانش‌آموزان افغانستانی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس، سال تحصیلی جدید خود را آغاز کردند.

علی‌رضا یاری‌مقدم در این مراسم گفت: «تا اول مهرماه، بیش از ۳۵ هزار دانش‌آموز اتباع خارجی دارای برگ حمایت تحصیلی در سامانه‌های وزارت آموزش و پرورش ثبت شده‌اند.»

وی افزود: «طبق آخرین آمار اداره امور اتباع، حدود ۴۵ هزار برگه حمایت تحصیلی صادر شده است و برخی دانش‌آموزانی که هنوز در سامانه ثبت‌نام نکرده‌اند، یا در حال یافتن مدارس مورد نظر هستند یا با مشکلات سامانه‌ای مواجه شده‌اند که در حال پیگیری برای رفع این مسائل هستیم.»

نماینده اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی ادامه داد: «در حال حاضر، ۸ مدرسه ویژه اتباع خارجی در مشهد فعال است که ۵ مدرسه آن به‌طور اختصاصی به دانش‌آموزان افغانستانی اختصاص دارد. در صورت تکمیل ظرفیت مدارس دولتی، امکان ثبت‌نام این دانش‌آموزان در مدارس ویژه فراهم خواهد بود.»

وی تأکید کرد: «امسال تنها دانش‌آموزان دارای برگه حمایت تحصیلی مجاز به ثبت‌نام در مدارس دولتی و غیردولتی هستند و افراد دارای برگه سرشماری امکان ثبت‌نام ندارند.»

احمدی، نماینده اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی، نیز با اشاره به حمایت نهادها و سازمان‌های داخلی و بین‌المللی گفت: «تلاش ما فراهم کردن شرایط تحصیل برای دانش‌آموزان اتباع است تا آنان در مدت اقامت خود در جمهوری اسلامی ایران از نعمت سواد بهره‌مند شوند و پس از بازگشت به کشورشان، سهمی در آبادانی و سربلندی وطن خود ایفا کنند.»

همچنین سیدرضا موسوی‌عماد، مسئول مجتمع آموزشی توحید ویژه اتباع افغانستان، در این مراسم اظهار داشت: «هدف ما تربیت نیروی انسانی متعهد، مؤمن و متخصص برای آینده افغانستان است.»

وی افزود: «سال گذشته بیش از یک‌هزار دانش‌آموز در ۵ مدرسه ویژه اتباع مشغول تحصیل بودند و امسال حدود ۴۰۰ نفر در دو مقطع ابتدایی و متوسطه اول، دختر و پسر، تحت پوشش قرار دارند.»