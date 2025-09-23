چند پروژه بزرگ و متوسط خورشیدی در استان وارد فاز عملیاتی یا اجرایی شدهاند؛ گزارشها از راهاندازی ۴۰ مگاوات ظرفیت در مرحله عملیاتی و آغاز عملیات اجرایی چند مزرعه جمعاً بهمیزان حدود ۲۵ مگاوات خبر میدهند.
نیروگاههای خورشیدی نصبشده تاکنون بیش از ۱۳ میلیون و ۹۰۰ هزار کیلووات-ساعت (۱۳،۹۲۲،۵۳۱) برق پاک تولید کردهاند و نمونههایی از نیروگاههای کوچکمقیاس (مثلاً ۸۳ کیلوواتی در بروجرد) با سرمایهگذاری خصوصی افتتاح شدهاند.
مقامات استانی از تسهیل مجوزها، جذب سرمایهگذار و تضمین خرید برق (تا ۲۵ سال) و اعلام دوره بازگشت سرمایه کوتاهمدت (حدود ۳ سال برای برخی طرحها) خبر دادهاند که میتواند محرکی مهم برای ورود سرمایهگذاران باشد.
موافقت با واگذاری ۱۵ مورد احداث نیروگاه خورشیدی در لرستان در سال جاری
مدیر امور اراضی استان لرستان از موافقت با واگذاری ۱۵ مورد احداث نیروگاه خورشیدی در سال جاری در سطحی بالغ بر ۵۹٫۵ هکتار از اراضی ملی و دولتی این استان خبر داد.
علی کردعلیوند در جلسه ایی که با حضور معاونت عمرانی استانداری، مدیرکل دفتر فنی استانداری، مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، مدیرعامل شرکت توزیع استان برگزار شد اظهار داشت:با توجه به سیاستهای کلان کشور در راستای توسعه پایدار و حمایت از سرمایهگذاری در حوزه انرژیهای پاک، از ابتدای سال جاری تاکنون با ۱۵ مورد واگذاری جهت احداث نیروگاه خورشیدی در سطح استان موافقت شده است.
وی با اشاره به میزان اراضی اختصاصیافته به این طرحها افزود:در مجموع، این پروژهها در سطحی معادل ۵۹٫۵ هکتار از اراضی ملی و دولتی واقع در مناطق مستعد استان اجرا خواهند شد که تمامی مراحل واگذاری بر اساس ضوابط و قوانین سازمان امور اراضی کشور و پس از بررسی دقیق کارشناسی انجام گرفته است.
مدیر امور اراضی استان تأکید کرد:واگذاری این اراضی با هدف تسهیل در روند توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، کاهش وابستگی به منابع فسیلی، ایجاد اشتغال در مناطق کمتر توسعهیافته و نیز استفاده بهینه از ظرفیتهای اقلیمی استان صورت گرفته است.
مدیر امور اراضی لرستان همچنین بر نقش این طرحها در ایجاد اشتغال، کاهش آلایندههای زیستمحیطی و بهرهگیری از ظرفیتهای اقلیمی استان تأکید کرد و گفت:استفاده از اراضی کمبازده و مستعد برای تولید انرژی خورشیدی، علاوه بر جلوگیری از تخریب، زمینهساز تحرک اقتصادی در مناطق کمتر برخوردار استان خواهد بود.
مزایای توسعه خورشیدی در لرستان
منابع قابلاستفاده و توزیعشده: پتانسیل تابشی در بسیاری از نواحی استان مناسب است و امکان نصب نیروگاه در سطوح مختلف (زمینهای کمبهره، پشتبامها، زمینهای بایر) وجود دارد.
کاهش ناترازی و پیکسایی: تولید محلی میتواند بار شبکه را در ساعات اوج تابش کاهش دهد و از هزینههای انتقال کاسته شود. ایسنا
درآمدزایی و اشتغال محلی: سرمایهگذاری و ساخت مزرعهها، نگهداری و نصب پنلها فرصتهای شغلی و درآمد پایدار برای جوامع محلی فراهم میکند.
محیطزیستی: کاهش انتشار گازهای گلخانهای و آلودگیهای محلی نسبت به نیروگاههای فسیلی.
لرستان در موقعیتی مناسب برای توسعه سریع و پایدار نیروگاههای خورشیدی و دیگر انرژیهای پاک قرار دارد: پروژههای دهها مگاوات آغاز شده، تولید قابلتوجهی گزارش شده و سیاستهای تضمینی و تسهیلگر در دست اتخاذ است. با برنامهریزی منسجم (هدفگذاری شفاف، تسهیل مجوزها، تقویت شبکه و آموزش نیروی انسانی) میتوان علاوه بر تأمین برق پاک برای مصرف محلی، فرصتهای درآمدی و صادرات انرژی بالقوه ایجاد کرد. اکنون زمان هماهنگی بین نهادهای استانی، سرمایهگذاران خصوصی و شرکتهای فنی-مهندسیست تا استان از این موج سبز بهره کامل را ببرد.