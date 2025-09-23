باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - روستاهای این دیار نه تنها حافظ میراث فرهنگی و سبک زندگی بومی هستند، بلکه میتوانند به موتور محرک توسعه اقتصادی استان نیز تبدیل شوند. در شرایطی که بسیاری از مناطق کشور با معضل بیکاری و مهاجرت روستاییان مواجهاند، توجه دوباره به جایگاه روستاها بهعنوان «کانون اشتغال و تولید» ضرورتی حیاتی است.
ظرفیتهای کشاورزی و دامپروری
کشاورزی ستون فقرات اقتصاد روستایی در لرستان است. از دیمزارهای گندم و جو تا باغهای انگور، انار، گردو و زیتون، همگی بسترهای ارزشمند تولید هستند.
علاوه بر آن، لرستان یکی از قطبهای اصلی دامپروری کشور به شمار میرود و پرورش دام سبک و سنگین در کنار تولید لبنیات سنتی و صنعتی میتواند به افزایش ارزش افزوده منجر شود. حمایت از زنجیره تولیدات کشاورزی و دامی، از کشت تا صنایع تبدیلی، میتواند روستاها را به قطبهای پایدار تولید بدل کند.
صنایع دستی و گردشگری روستایی
روستاهای لرستان مهد صنایع دستی اصیل مانند گلیم، جاجیم، سیاهچادر و سفالگری هستند. این صنایع اگر به بازارهای ملی و جهانی متصل شوند، علاوه بر حفظ هویت فرهنگی، برای زنان و جوانان روستایی فرصت اشتغال پایدار فراهم میکنند.
همچنین جاذبههای طبیعی همچون آبشارها، غارها، کوهها و چشمهها در کنار معماری بومی، روستاهای لرستان را به مقاصدی جذاب برای گردشگری روستایی بدل کرده است. توسعه بومگردی با رعایت ملاحظات محیطزیستی، میتواند منبع درآمد مکمل و مهمی برای روستاییان باشد.
روستاها باید کانون تولید و اشتغال باشند
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان با بیان اینکه روستاها باید محور تولید و اشتغال پایدار باشند، تاکید کرد: دستگاه های متولی با استفاده از تسهیلات ارزان قیمت، رونق اقتصادی را به روستاها برگردانند.
«مهدی مجیدی» در نشست ستاد هماهنگی برنامههای روز ملی روستا و عشایر با اشاره به ظرفیت روستا ها در شکوفایی اقتصادی کشور،تصریح کرد: برگزاری مراسم ملی روز روستا و عشایر در پانزدهم مهرماه انجام میشود و از چهرههای برتر و توانمند عرصههای سرمایهگذاری، اشتغال، محیطزیست و گردشگری روستایی تقدیر به عمل خواهد آمد.
وی ادامه داد: در این رویداد ملی روز روستا و عشایر که ۱۵ مهر در تهران برگزار میشود از ۲۰ روستایی نمونه لرستانی تجلیل میشود.
معاون عمرانی استاندار لرستان بیان کرد: حدود ۲۰ نفر از روستاییان نمونه و توانمند استان، با همکاری دفتر امور روستایی و عشایری حوزه بانوان، اداره کل جهاد کشاورزی و اداره امور نخبگان شناسایی و انتخاب شدهاند که به عنوان نمایندگان شایستهٔ لرستان در این مراسم ملی حضور خواهند یافت.
مجیدی با بیان اینکه دستاوردها و ظرفیتهای توسعهای روستائیان لرستان در نمایشگاهی جانبی معرفی میشود،اظهارداشت: برپایی این نمایشگاه فرصت مغتنمی برای معرفی توانمندیها و پتانسیلهای بینظیر روستاها و عشایر استان در سطح کشور است.
وی با بیان اینکه دو پویش ویژه در حاشیه این رویداد ملی برگزار می شود، خاطر نشان کرد: از تمامی شهروندان بهویژه روستائیان که بیش از ۴۰ درصد جمعیت استان را تشکیل میدهند، تقاضا داریم تا با مشارکت حداکثری و فعال خود در این پویشها، زمینه برگزاری باشکوه این پویش را فراهم کنند.
برای اینکه روستاها بهواقع کانون تولید شوند، باید زیرساختهای حیاتی مانند جاده، اینترنت پرسرعت، شبکههای آبیاری نوین و مراکز آموزش فنی حرفهای تقویت شوند. امروز حضور فناوریهای نوین در حوزه کشاورزی هوشمند، بازاریابی دیجیتال و تجارت الکترونیک فرصتی بینظیر برای روستاهای لرستان است تا محصولات خود را بدون واسطه به بازارهای ملی و حتی جهانی عرضه کنند.
مهاجرت معکوس و عدالت منطقهای
تقویت اقتصاد روستایی نه تنها مانع مهاجرت بیرویه جوانان به شهرها میشود، بلکه میتواند زمینه مهاجرت معکوس و بازگشت نیروی کار به روستا را نیز فراهم آورد. این امر در کاهش فشار بر شهرها و تحقق عدالت اجتماعی و منطقهای نقشی اساسی دارد.
روستاهای لرستان در صورت برخورداری از برنامهریزی دقیق، حمایتهای دولتی و سرمایهگذاری بخش خصوصی، میتوانند به کانونهای پویا و پایدار اشتغال و تولید بدل شوند. آینده توسعه لرستان در گرو توجه به روستاهاست؛ چرا که روستاها نه تنها سنگر هویت فرهنگی، بلکه کانون امید و پیشرفت اقتصادیاند.