باشگاه خبرنگاران جوان - حسین سیمایی در نخستین نشست از دور نوین شورای عالی کمیسیون ملی یونسکو در ایران که با حضور وزیران، اعضای حقوقی و حقیقی شورای عالی کمیسیون ملی یونسکو در ایران همراه بود در سخنانی، نهاد یونسکو را سازمانی تخصصی در حوزه های آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل دانست و افزود: یونسکو ذاتا غیرسیاسی و حوزه ماموریتی آن آموزش و فرهنگ محسوب می شود و از ظرفیت عظیمی برخوردار است.
وی تاکید کرد: ایران نیز از ظرفیت عظیمی در حوزه فرهنگی، علمی و تمدنی برخوردار است و البته چالشهای عظیم جهانی مانند تغییرات اقلیمی و چالشهای اخلاقی انگیزه ما را مضاعف میکند که با سازمانهای بینالمللی به شکل فعالانه رفتار کنیم.
رئیس کمیسیون ملی یونسکو در ایران در عین حال اظهار کرد: فناوریهای جدید در کنار پیامدهای مثبتی همچون بهبود زندگی، سرعت یادگیری، ارتقای سواد، افزایش سطح بهداشت و ارتقای کیفیت حمل و نقل، در عینحال مشکلاتی را نیز به وجود آوردهاند.
به گفته سیمایی، این چالشها در یک گفتگوی بینالمللی باید به بحث و مذاکره گذاشته شود و در این راستا، با تشکیل شبکهای از بزرگان علمی، فرهنگی و دانشمندان کشورمان میتوانیم رویکردهای ایرانی اسلامی را در رفع چالشهای بینالمللی ارائه کنیم.
نخستین نشست از دور نوین شورای عالی کمیسیون ملی یونسکو در ایران با حضور پیمان جبلی، رئیس سازمان صدا و سیما، شینا انصاری، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، سیدعباس صالحی شریعتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، سیدرضا صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، حسن فرطوسی، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران (بهعنوان اعضای حقوقی) و حسامالدین آشنا، ژاله آموزگار، غلامعلی حداد عادل، فاطمه طباطبایی، محمدجواد ظریف، سیدمصطفی محقق داماد (به عنوان اعضای حقیقی) با هدف بررسی و تصویب برنامههای آینده و تبیین سیاستهای حمایتی در سالن اجتماعات کمیسیون ملی یونسکو در ایران برگزار شد.
تبیین اساسنامه کمیسیون ملی یونسکو، مسئولیتهای شورای عالی این کمیسیون، گزارش فعالیتهای سالانه و ارائه برنامهها و بودجه آتی دبیرخانه کمیسیون ملی، ارائه گزارشی از وضعیت دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در یونسکو با حضور برخط احمد پاکتچی؛ سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در یونسکو و تصویب اعضای حقیقی جدید و تقدیم احکام انتصاب آنها در دستور کار قرار گرفت.
این نشست، گامی مهم در جهت تقویت همکاریهای ملی نهادهای همکار با کمیسیون ملی یونسکو در ایران و اجرای برنامههای مشترک در حوزههای آموزش، فرهنگ، علم و ارتباطات محسوب میشود.
منبع: وزارت علوم