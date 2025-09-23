باشگاه خبرنگاران جوان - سیدغنی نظری معاون امور حقوقی، مجلس و استان‌های وزارت ورزش و جوانان شامگاه سه‌شنبه در آیین تودیع و معارفه مدیرکل ورزش و جوانان استان سمنان بیان کرد: پنج طرح ورزشی همزمان با هفته تربیت بدنی در این استان به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی با اشاره به وجود ۴۹ هزار بیمه‌شده ورزشی سازمان‌یافته در سمنان افزود: حضور گسترده مردم در برنامه‌های ورزشی نشان‌دهنده علاقه‌مندی جامعه به ورزش است و مدیران باید این ظرفیت را به‌درستی هدایت کنند.

ضرورت شناسنامه‌دار شدن هیات‌ها

معاون وزیر ورزش و جوانان تاکید کرد: بخش مهمی از مشکلات کنونی هیات‌های ورزشی، نداشتن شناسه حقوقی است و حدود نیمی از هیات‌های کشور با این مساله روبه‌رو هستند که مانع حمایت‌های قانونی و مالی می‌شود.

نظری عنوان کرد: نخستین اقدام مدیرکل جدید ورزش و جوانان استان باید ایجاد ساختار قانونی در هیات‌ها باشد، زیرا هیات‌ها نباید به صورت سرپرستی اداره شوند بلکه باید مجامع قانونی آنها تشکیل و انتخاب رییس و خزانه‌دار به‌صورت شفاف انجام شود.

وی آمایش سرزمینی در ورزش را یک ضرورت دانست و گفت: برنامه‌ریزی برای توسعه ورزش باید متناسب با استعداد‌ها و ظرفیت‌های واقعی هر استان باشد و لزومی ندارد همه مناطق تعداد مشابهی هیات ورزشی داشته باشند.

نگاه ویژه به حوزه جوانان و بانوان

معاون وزیر ورزش و جوانان اضافه کرد: بیش از ۱۰۰ هزار مکان ورزشی در کشور وجود دارد و بهره‌برداری مطلوب از این ظرفیت‌ها نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، عدالت‌محور و متناسب با نیاز‌های هر منطقه است.

نظری با اشاره به اهمیت حوزه جوانان بیان کرد: اختیارات قانونی در این بخش باید تقویت شود تا زمینه حضور موثر جوانان و بانوان در عرصه‌های مدیریتی و اجتماعی فراهم آید.

وی تصریح کرد: دولت بر استفاده از ظرفیت بانوان در مدیریت ورزش تاکید دارد و وزارت ورزش و جوانان نیز مکلف به اجرای این رویکرد است.

معاون وزیر ورزش و جوانان با بیان اینکه پروژه‌های نیمه‌تمام ورزشی نباید بدون تامین اعتبار آغاز شوند، گفت: تاکنون ۲۶۷ طرح ورزشی در کشور افتتاح شده و حدود ۲۰۰ طرح دیگر نیز تا پایان سال به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی تاکید کرد: وزارت ورزش و جوانان مصمم است با پرهیز از اقدامات نمایشی مانند کلنگ‌زنی‌های بدون پشتوانه مالی، پروژه‌ها را بر اساس ماده ۲۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تنها در صورت تامین اعتبار آغاز کند.

وی با قدردانی از تلاش‌های مدیران پیشین ورزش و جوانان استان سمنان خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود مدیرکل جدید با برنامه‌ریزی دقیق و تعامل سازنده با سایر دستگاه‌ها، نشاط و آرامش را در حوزه ورزش و جوانان استان ارتقا دهد.

توسعه ورزش و امور جوانان نیازمند برنامه‌ریزی عدالت‌محور است

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان در این مراسم گفت: ظرفیت‌های علمی و فرهنگی استان ایجاب می‌کند که به حوزه ورزش و امور جوانان نگاه ویژه‌ای شود.

مهدی براری با بیان اینکه سمنان به عنوان دارالعلما و سرزمین علم و اخلاق شناخته می‌شود، تاکید کرد: حضور گسترده فرهنگیان، دانشگاهیان و نخبگان این استان بستر ارزشمندی برای پرورش نسل آینده سالم و متعهد فراهم کرده است.

وی افزود: سمنان هفتمین استان پهناور کشور است و همین گستردگی جغرافیایی، مدیریت حوزه ورزش و جوانان را با حساسیت بیشتری همراه می‌سازد، بنابراین برنامه‌ریزی‌ها باید مبتنی بر عدالت جغرافیایی و خدمات‌رسانی برابر باشد.

آقابراری با اشاره به اولویت‌های پیش‌روی مدیرکل جدید ورزش و جوانان استان گفت: توسعه ورزش همگانی در مناطق کم‌برخوردار، شناسایی و پرورش استعداد‌های ورزشی از مدارس تا تیم‌های ملی و تقویت کانون‌های جوانان باید در دستور کار قرار گیرد.

وی ترمیم و بهسازی زیرساخت‌های ورزشی، مدیریت بهینه مجموعه‌های ورزشی، حمایت از تیم‌های حرفه‌ای و ورزشکاران ملی، تعامل بیشتر با دانشگاه‌ها و آموزش‌وپرورش و ایجاد سازوکار گفت‌وگوی مستقیم با جوانان را از دیگر ضرورت‌های این حوزه عنوان کرد.

معاون استاندار سمنان افزود: جذب سرمایه‌گذاران و حامیان مالی با استفاده از ظرفیت بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی استان، می‌تواند پشتوانه موثری برای حمایت از تیم‌های ورزشی و قهرمانان باشد.

وی تصریح کرد: استانداری سمنان به عنوان نماینده عالی دولت آمادگی دارد در مسیر ارتقای ورزش و جوانان استان همکاری همه‌جانبه‌ای با اداره‌کل ورزش و جوانان داشته باشد.