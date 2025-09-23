همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، برای نخستین بار در سطح کشور، آمبولانس آموزشی دوستدار کودک در استان تهران به بهره‌برداری رسید.

این آمبولانس با هدف ارتقای فرهنگ همنوع‌ دوستی، یاری به دیگران و تقویت روحیه کمک‌رسانی در میان دانش‌آموزان طراحی شده و تلاش دارد با شیوه‌ای نوین، کودکان و نوجوانان را با اهمیت امدادرسانی و نقش حیاتی اورژانس در نجات جان انسان‌ها آشنا کند.

راه‌اندازی این آمبولانس آموزشی، گامی مؤثر در جهت تربیت نسل آینده‌ای آگاه، مسئولیت‌پذیر و توانمند در حوزه کمک‌های اولیه و امداد خواهد بود.

برگزاری کارگاه‌های آموزشی در مدارس، شبیه‌سازی شرایط اورژانسی و آموزش چهره‌ به‌ چهره از جمله برنامه‌های این آمبولانس ویژه است که همزمان با آغاز سال تحصیلی در اختیار دانش‌آموزان تهرانی قرار می‌گیرد.

 همچنین با آغاز سال جدید، نیروهای اورژانس در ۲۱۲ نقطه شهر در ساعات حضور دانش‌آموزان در مدارس، مستقر شده و آماده خدمت‌رسانی به آنان هستند.

 
تبادل نظر
