بلومبرگ گزارش داد که سرویس مخفی آمریکا درحال بررسی دستکاری احتمالی پله برقی و حوادث دیگر در زمان حضور ترامپ در سازمان ملل است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - بلومبرگ امروز چهارشنبه گزارش داد که سرویس مخفی در حال بررسی احتمال دستکاری تله‌پرامپتر و پله برقی در جریان سفر دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا به سازمان ملل است.

این رسانه به نقل از سازمان ملل تایید کرد که پله برقی احتمالا به دلیل فعال شدن یک مکانیزم ایمنی توسط یکی از اعضای هیئت نمایندگی آمریکا متوقف شده است. با این حال، سخنگوی ترامپ اظهار داشت که ممکن است شخصی در سازمان ملل عمدا باعث حادثه پله برقی شده باشد.

کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، پس از گزارش‌هایی مبنی بر اینکه کارکنان عمدا پله برقی‌ها را پس از سوار شدن دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و همسرش، ملانیا، در مسیر مجمع عمومی متوقف کرده‌اند، از سازمان ملل خواست تا تحقیقاتی را آغاز کند.

لیویت در شبکه ایکس نوشت: اگر کسی این کار را عمدا انجام داده باشد، باید اخراج و مورد تحقیق قرار گیرد.

لیویت به گزارش‌هایی اشاره داشت که کارکنان در مورد مسدود کردن راه پله و مجبور کردن ترامپ به بالا رفتن از آن شوخی می‌کردند. سخنگوی سازمان ملل متحد گفت که مکانیزم امنیتی به طور تصادفی توسط شخصی در مقابل رئیس جمهور فعال شد و پله برقی‌ها بلافاصله دوباره روشن شدند.

شایان ذکر است که همزمان با روز سه شنبه ورود رئیس جمهور آمریکا به ساختمان مجمع عمومی سازمان ملل برای سخنرانی سالانه، پله برقی ورودی متوقف شد. این توقف در حالی صورت گرفت که همسر ترامپ قبل از وی سوار بر پله شده بود و تمام هیات آمریکایی به دنبال آنها بودند.

منبع: آر تی