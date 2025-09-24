بلومبرگ گزارش داد که سرویس مخفی آمریکا درحال بررسی دستکاری احتمالی پله برقی و حوادث دیگر در زمان حضور ترامپ در سازمان ملل است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - بلومبرگ امروز چهارشنبه گزارش داد که سرویس مخفی در حال بررسی احتمال دستکاری تله‌پرامپتر و پله برقی در جریان سفر دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا به سازمان ملل است.

این رسانه به نقل از سازمان ملل تایید کرد که پله برقی احتمالا به دلیل فعال شدن یک مکانیزم ایمنی توسط یکی از اعضای هیئت نمایندگی آمریکا متوقف شده است. با این حال، سخنگوی ترامپ اظهار داشت که ممکن است شخصی در سازمان ملل عمدا باعث حادثه پله برقی شده باشد.

کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، پس از گزارش‌هایی مبنی بر اینکه کارکنان عمدا پله برقی‌ها را پس از سوار شدن دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و همسرش، ملانیا، در مسیر مجمع عمومی متوقف کرده‌اند، از سازمان ملل خواست تا تحقیقاتی را آغاز کند.

لیویت در شبکه ایکس نوشت: اگر کسی این کار را عمدا انجام داده باشد، باید اخراج و مورد تحقیق قرار گیرد. 

لیویت به گزارش‌هایی اشاره داشت که کارکنان در مورد مسدود کردن راه پله و مجبور کردن ترامپ به بالا رفتن از آن شوخی می‌کردند. سخنگوی سازمان ملل متحد گفت که مکانیزم امنیتی به طور تصادفی توسط شخصی در مقابل رئیس جمهور فعال شد و پله برقی‌ها بلافاصله دوباره روشن شدند.

شایان ذکر است که همزمان با روز سه شنبه ورود رئیس جمهور آمریکا به ساختمان مجمع عمومی سازمان ملل برای سخنرانی سالانه، پله برقی ورودی متوقف شد. این توقف در حالی صورت گرفت که همسر ترامپ قبل از وی سوار بر پله شده بود و تمام هیات آمریکایی به دنبال آنها بودند.

منبع: آر تی

برچسب ها: سازمان ملل ، دونالد ترامپ ، پله برقی
نظرات کاربران
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۶ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
ادعای ابر قدرتی هم دارند
هژمونی تون از بین رفته ..فقط قبولش کنید
و زمان عصر حجر نیست که ترامپ لشکرکشی میکند
ترامپ متوهم است که در هزار پیش سلطان شده
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۱ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
هیشکی از آمریکا خوشش نمیاد
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۹ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
نمونه بارز افول و زوال است
اگر نیست
پس چیه
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۵ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
تلویزیونش رو هم از کار انداخته بودن
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۳ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
همه از آمریکا ترسیدن
۵
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۳ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
حتما پله برقی برق اش قطع شده بوده
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۱ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
خانم ترامپ در سیاست فعال شده
شاید بوی رفتنی ترامپ در آمده
حتما وصیت کرده که ملانیا جانشین او برای باقی کدخدایی او باشد !!!!؟؟؟
۱
۵
پاسخ دادن
Germany
منصور
۱۰:۰۷ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
میگن تراپ اجازه نداده دیپلماتهای محترم ما یه گشتی تو نیو یورک بزنن / یکمی دلشون وا بشه
۵
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۲ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
جلوی ماشین مکرون را بخاطر عبور ترامپ گرفتند
چرا .نمیخواهی اینو ببنیی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۰ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
یعنی کافی بود این اتفاق توی ایران میفتاد...
خودتحقیرها چه ها که نمیکردن....
۱
۲۳
پاسخ دادن
