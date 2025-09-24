باشگاه خبرنگاران جوان؛ همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس، دو باب زمین چمن مصنوعی در مناطق کمبرخوردار بندر امام خمینی(ره) با حضور نماینده مجلس، فرماندار، فرمانده سپاه، بخشدار، امام جمعه، رئیس اداره ورزش و جوانان و مسئولان شهری، افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
فرماندار شهرستان بندرماهشهر در حاشیه آیین بهرهبرداری از این پروژهها اظهار داشت: دو زمین چمن مصنوعی در مناطق کمبرخوردار بندر امام خمینی(ره) با مجموع اعتبار 5 میلیارد تومان از محل اعتبارات استانی احداث و امروز به بهرهبرداری رسید.
وی افزود: این مجموعهها با هدف ارتقای سلامت جسمانی و ایجاد شور و نشاط اجتماعی در میان جوانان و ورزشکاران راهاندازی شده و امید است شاهد توسعه روزافزون زیرساختهای ورزشی در این شهر باشیم.
فرماندار بندرماهشهر همچنین با اشاره به برنامههای حمایتی در سطح شهرستان گفت: برای شهرهای بندرماهشهر و بندر امام اعتبارات ویژهای در شورای راهبردی پیشبینی شده است. این اعتبارات با هدف حمایت از تیمهای ورزشی، تأمین تجهیزات و البسه ورزشی و همچنین پشتیبانی از اعزام تیمها به مسابقات ملی، استانی و محلی اختصاص مییابد.
نماینده عالی دولت در شهرستان بندرماهشهر تأکید کرد: دولت و شورای راهبردی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی به طور جدی در کنار ورزشکاران هستند و تلاش میکنیم امکانات و فرصتهای بیشتری برای حضور فعال جوانان در عرصه ورزش فراهم شود.
سجاد ولیپور، رئیس اداره ورزش و جوانان بندر امام خمینی درباره جزئیات پروژههای ورزشی اظهار کرد: یکی از این زمینها در کوی فاز5 پشت منازل 64 واحدی و دیگری در محله مقداد (250 دستگاه) جنب آتشنشانی احداث شده است. هر یک از این پروژهها با زیربنای یکهزار متر مربع و از محل اعتبارات استانی ساخته شدهاند.
وی به اختصاص 80 میلیارد ریالی برای بهرهبرداری سه چمن مصنوعی شهری در یک سال اخیر از محل اعتبار استانی اشاره کرد و یادآور شد: این طرحها بخشی از مجموعه سه زمین چمن مصنوعی هستند که در بهمنماه سال گذشته نخستین آنها در محله مسکن مهر افتتاح شد و چهارمین زمین نیز در نیمه دوم سال جاری در یکی از مناطق کمبرخودار بندر امام خمینی(ره) کلنگزنی خواهد شد.
رئیس اداره ورزش بندر امام خمینی با اشاره به پروژههای در دست اجرا گفت: در حال حاضر یک سالن چندمنظوره با زیربنای 1300 متر مربع در کوی ابوذر در حال احداث است که با 25 میلیارد تومان اعتبار از محل منابع شورای راهبردی و پتروشیمی مارون تأمین شده و پیشبینی میشود در دهه فجر سال 1404 افتتاح شود.
ولیپور افزود: همچنین عملیات ساخت سالن دو طبقه ورزشهای رزمی در مجموعه جان پهلوان تختی آغاز شده است. این پروژه با زیربنای 950 متر مربع و اعتباری بالغ بر 16 میلیارد تومان از محل اعتبارات شورای راهبردی و پتروشیمی اروند در حال اجراست و شامل سالن رزمی، پینگپنگ و تیراندازی خواهد بود.
به گفته رئیس اداره ورزش و جوانان بندر امام خمینی(ره)، بازسازی و بهسازی مجموعه ورزشی تختی با اعتبار 160 میلیارد ریال از محل شورای راهبردی و پتروشیمی اروند نیز در دستور کار قرار دارد، وی توضیح داد: جابجایی دکلهای برق، نصب 50 پروژکتور LED استاندارد، بازسازی زمین چمن، احداث VIP سهطبقه، توسعه سالن بوکس و تقویت سیستم دوربینهای مداربسته بخشی از اقدامات پیشبینیشده برای این مجموعهها پس از 30 سال است.
ولیپور خاطرنشان کرد: استخر شهر که بیش از 10 سال بلااستفاده بوده و برای تکمیل نیازمند 30 تا 40 میلیارد تومان اعتبار برای آن پیشبینی شده است، تلاش میکنیم پس از اخذ مجوز نهایی هیات دولت از طریق طرح مولدسازی و جذب سرمایهگذار در سال جاری وارد چرخه عملیاتی و تعمیر و تجهیز اساسی شود.
رئیس اداره ورزش بندر امام خمینی(ره) در پایان تأکید کرد: توسعه زیرساختهای ورزشی، زمینهساز استعدادیابی و قهرمانپروری است و با بهرهبرداری از این پروژهها، ورزشکاران و جوانان بندر امام خمینی میتوانند از امکاناتی استاندارد بهرهمند شوند.
منبع خبرگزاری تسنیم