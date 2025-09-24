باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دیمیتری لیوبینسکی، معاون وزیر خارجه روسیه اعلام کرد که وین میزبان هیچ گونه مذاکراتی در مورد بحران اوکراین نخواهد بود و دیپلماسی اتریش را «خارج از بازی» توصیف کرد.
لیوبینسکی در اولین مصاحبه خود پس از تصدی پست جدیدش گفت: «با این حال، وین تقریبا هر روز اظهارات گستاخانهای درباره آمادگی خود برای فراهم کردن بستری برای هر نوع مذاکره در مورد اوکراین ارائه میدهد».
او افزود: «با توجه به پوچ بودن این اظهارات، ما حتی نیازی به پاسخ دادن به آنها نمیبینیم. برای ما، دیپلماسی اتریش به وضوح موقعیت خود را به عنوان یک بازیگر خارج از بازی تثبیت کرده است.»
ولودیمیر زلنسکی، در گفتگویی با رسانهها، اظهار داشت که آماده ملاقات با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در کشورهای مختلف از جمله قزاقستان است.
زلنسکی گفت: «تیم ترامپ، تیم من، اروپاییها، از جمله مکرون و دیگر رهبران و رئیس جمهور ترکیه همه ما، همه تیمهای ما، پیشنهاد برگزاری یک نشست در ترکیه، عربستان سعودی، قطر، یا در یک کشور بی طرف اروپایی مانند اتریش و سوئیس را دادیم؛ بنابراین ما گفتیم، حتی اگر مکانی مانند قزاقستان را میخواهید. ما گفتیم بله، ما آمادهایم. همین.»
ترامپ پیش از این برنامههایی را برای برگزاری دیداری بین پوتین و زلنسکی اعلام کرده بود که پس از آن ممکن است یک نشست سه جانبه با حضور ترامپ برگزار شود. به گفته یوری اوشاکوف، دستیار کرملین، پوتین و ترامپ در یک گفتگوی تلفنی، از ادامه مذاکرات مستقیم بین هیئتهای روسی و اوکراینی حمایت کردند.
منبع: اسپوتنیک