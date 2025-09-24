باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، اعلام کرد که آمریکا از فروش جدید تسلیحات به اوکراین سود میبرند، زیرا این تسلیحات دیگر به صورت رایگان به اوکراین اهدا نمیشوند و کشورهای ناتو اکنون بهای آنها را میپردازند.
لیویت در گفتگویی با شبکه «فاکس نیوز» گفت: «رئیسجمهور (دونالد ترامپ) اعلام کرده است که ما به فروش تسلیحات به کشورهای عضو ناتو ادامه خواهیم داد و ناتو و اوکراین میتوانند در مورد نحوه استفاده از این تسلیحات تصمیم بگیرند.»
او افزود: «اما روشی که این توافق تسلیحاتی در دوره ریاستجمهوری ترامپ بر سر آن مذاکره شده، آمریکا را در اولویت قرار میدهد، زیرا ما این تسلیحات را به اوکراین، یعنی به ناتو، میفروشیم و ناتو نیز این تسلیحات را در اختیار اوکراین قرار میدهد. بنابراین، آمریکاییها از این کار سود میبرند. این یک تغییر و تحول در موضع نسبت به دولت (جو) بایدن، رئیسجمهور سابق، است.»
در همین راستا ترامپ پس از گفتوگوهای خود با ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین در حاشیه نشستهای مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، تأکید کرد که واشنگتن به فروش تسلیحات به کشورهای عضو ناتو ادامه خواهد داد.
با وجود همهی ادعاهای آمریکا، پیش از این کیث کلاگ، فرستاده ویژه دونالد ترامپ اعلام کرده بود که اروپا باید خود را برای حمایت از اوکراین، مستقل از مشارکت آینده آمریکا آماده کند.
منبع: آر تی