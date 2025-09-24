قاچاقچی سوخت در شهرستان بم به پرداخت ۱۰ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فریدون کشیتی گفت: پرونده فروش ۱۳ هزار و ۳۰۰ لیتر گازوئیل به ارزش سه میلیارد و ۲۵۱ میلیون ریال در شعبه دوم بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان بم رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کرمان افزود: شعبه پس از بررسی پرونده و با توجه به ارائه نشدن مدارک قانونی اتهام انتسابی را محرز و متخلف را به پرداخت ۶ میلیارد و ۵۰۳ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

به گفته کشیتی، شعبه همچنین سه میلیارد و ۲۵۱ میلیون ریال برای بهای مال از دست رفته به جریمه اضافه و متخلف را در مجموع به پرداخت ۹ میلیارد و ۷۵۴ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کرمان افزود: بازرسان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی کرمان با بررسی تراکنش‌های مربوط به کارت سوخت این تخلف را کشف و گزارش را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

منبع:تعزیزات