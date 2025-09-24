باشگاه خبرنگاران جوان - پیادهروی منظم راهی ساده و کمهزینه برای کاهش وزن، حفظ عضلات، کاهش چربی شکم، بهبود روحیه و جلوگیری از بازگشت اضافهوزن است.
پیادهروی یکی از سادهترین و در دسترسترین فعالیتهای ورزشی است که میتواند نقش مهمی در کاهش وزن، بهویژه در ناحیه شکم داشته باشد. علاوه بر این، این عادت سالم فواید دیگری هم برای بدن و ذهن به همراه دارد.
۱. سوزاندن کالری
بدن برای حرکت، تنفس و انجام فعالیتهای روزانه به انرژی نیاز دارد. هرچه فعالیت بیشتری داشته باشید، کالری بیشتری میسوزانید. تحقیقات نشان میدهد که پیادهروی تنها یک مایل (حدود ۱.۶ کیلومتر) میتواند نزدیک به ۱۰۰ کالری بسوزاند. انتخاب مسیرهایی با شیب یا سربالایی، به افزایش کالریسوزی کمک بیشتری میکند.
۲. حفظ عضلات
وقتی رژیم غذایی میگیرید، ممکن است علاوه بر چربی، مقداری از توده عضلانی خود را هم از دست بدهید. این مسئله سرعت متابولیسم را پایین میآورد. اما پیادهروی منظم به شما کمک میکند عضلاتتان را حفظ کنید و راحتتر وزن کم کرده و آن را ثابت نگه دارید.
۳. کاهش چربی شکم
چربی انباشته در ناحیه شکم خطر ابتلا به بیماریهایی مثل دیابت و مشکلات قلبی را بالا میبرد. مطالعات نشان دادهاند که ورزشهای هوازی مانند پیادهروی، یکی از بهترین راهها برای کاهش چربی شکمی هستند. پیادهروی منظم بهویژه در برنامههای ۳ بار در هفته و به مدت ۳۰ تا ۶۰ دقیقه، اثر چشمگیری در کاهش این نوع چربی دارد.
۴. بهبود خلقوخو
فعالیت بدنی به ترشح هورمونهای شادیآور مثل اندورفین کمک میکند و حساسیت مغز به سروتونین و نوراپینفرین را افزایش میدهد. نتیجه آن کاهش استرس، اضطراب و افسردگی و افزایش انرژی است. از آنجا که پیادهروی ورزشی ساده و لذتبخش است، احتمال ادامه دادن آن بیشتر از فعالیتهای سخت و سنگین است.
۵. حفظ وزن در درازمدت
بسیاری از افرادی که وزن کم میکنند، بعد از مدتی دوباره به وزن قبلی بازمیگردند. اما تحقیقات نشان میدهد افرادی که پیوسته فعالیت بدنی دارند، مخصوصاً آنهایی که پیادهروی را به عادت روزانه تبدیل کردهاند، موفقترند. در واقع، ۹۴ درصد افرادی که توانستهاند حداقل ۱۳ کیلوگرم از وزن خود را به مدت یک سال یا بیشتر حفظ کنند، پیادهروی را جزو برنامه ثابت زندگی خود داشتهاند.
منبع: همشهری آنلاین