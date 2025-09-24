به گفته مدیرعامل سازمان بیمه سلامت در حوزه حمایت‌های بیمه‌ای نیز پوشش‌های گسترده‌ای برای کودکان در کشور در نظر گرفته شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدی مقدم - محمدمهدی ناصحی مدیر عامل سازمان بیمه سلامت در مراسم افتتاحیه نخستین کنگره تغذیه بالینی در طب کودکان گفت: یکی از اهداف مهم این کنگره ایجاد هم‌افزایی بین نهادهای مختلف با بهره از یافته‌های علمی روز دنیا، چه از محققان داخلی و چه خارجی، در زمینه تغذیه کودکان است، امیدواریم بتوانیم از ظرفیت‌های موجود در حوزه‌های مختلف بهره ببریم. در این مسیر، همه ارکان جامعه از سیاست‌گذاران و دانشگاه‌ها گرفته تا خانواده‌ها و رسانه‌ها باید فعال باشند تا سواد سلامت مردم در حوزه تغذیه کودکان افزایش یابد.

به گفته وی تغذیه در سنین زیر پنج سال، به‌ویژه زیر دو سال، بسیار حساس است زیرا سوءتغذیه باعث قرار گرفتن کودکان در این دوره در شرایط بحرانی می‌شود. در این دوران رشد مغزی و تکامل عصبی کودک شکل می‌گیرد و نیاز به تغذیه مناسب و کافی کاملاً حیاتی است. 

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران بیان کرد: در حوزه حمایت‌های بیمه‌ای نیز پوشش‌های گسترده‌ای برای کودکان در کشور در نظر گرفته شده است، از جمله تأمین شیر خشک برای کودکانی که مادرانشان امکان شیردهی ندارند و یارانه برای شیرهای رژیمی و شیرهای مخصوص بیماری‌های متابولیک، تحت پوشش بودن داروهای مورد نیاز برای سلامت و درمان کودکان و ارائه مکمل‌های رایگان به برخی مادران باردار در مراکز بهداشتی درمانی دولتی که این خدمات عمدتاً از طریق خرید خدمت از بیمه سلامت کشور تأمین می‌شوند.

وی ادامه داد: از طرف دیگر، شبکه بهداشت کشور با پوشش وسیع خود حتی در روستاها، خدماتی نظیر واکسیناسیون و سایر مراقبت‌های اولیه را برای همه سنین ارائه می‌دهد. 

ناصحی تصریح کرد: برای مراجعه به بیمارستان نیز تمهیداتی اندیشیده شده تا کمبود منابع مالی خانواده‌ها مانع درمان کودکان نشود. بر این اساس، در بیمارستان‌های دولتی، درمان کودکان زیر هفت سال رایگان است.

در ادامه مراسم، پژمان روحانی، دبیر علمی کنگره نیز در حاشیه نخستین کنگره تغذیه بالینی در طب کودکان که در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، اظهار کرد: کنگره امسال، اولین کنگره تغذیه بالینی در طب کودکان است. اهمیت برگزاری آن از این جهت است که موضوع تغذیه کودکان، چه در جهان و چه در کشور ما، کمتر مورد توجه قرار گرفته بود.

 به گفته وی در زمان بیماری، مسئله تغذیه کودکان معمولاً فراموش می‌شود. به همین دلیل احساس کردیم لازم است اقدامی جدی در سطح ملی و حتی بین‌المللی انجام شود تا جایگاه فعلی‌مان را بررسی کنیم و برای آینده برنامه‌ریزی بهتری داشته باشیم.

وی با بیان این‌که حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد کودکان در جهان دچار چاقی و اضافه‌وزن هستند، افزود: اهداف اصلی کنگره آموزش به همکاران، به‌ویژه پزشکان و کارشناسان و متخصصان تغذیه، درباره اهمیت تغذیه کودکان در شرایط مختلف بیماری، توجه به تغذیه بیماران بدحال، بیماران بستری در بخش‌های مراقبت ویژه و کودکان مبتلا به بیماری‌های قلبی، عفونی و گوارشی و همچنین ترویج فرهنگ توجه به تغذیه کودکان به‌منظور پیشگیری از عوارض پس از بیماری است.

تدوین دستورالعمل ارزیابی تغذیه کودکان بستری در بیمارستان‌ها

روحانی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین محورهای این کنگره، موضوع سوءتغذیه است، بیان کرد: سوءتغذیه در کودکان در انواع بیماری‌ها به شکل‌های مختلف بروز می‌کند. خوشبختانه در کشور ما طی سال‌های گذشته خانه‌های بهداشت متعددی در شهرها و روستاها ایجاد شده امروز دستورالعمل‌های مدونی وجود دارد و همکاران ما آموزش دیده‌اند تا از مراحل اولیه، اختلالات رشد و سوءتغذیه کودکان را شناسایی کنند. در مراکز بهداشت، وزن و قد کودکان ثبت و روی نمودار رشد بررسی می‌شود و وضعیت سوءتغذیه شناسایی می‌شود. این اقدامات در سطح جامعه بسیار مؤثر بوده است. اما مشکل اصلی زمانی بروز می‌کند که کودک وارد مرحله درمان و بستری در بیمارستان می‌شود؛ جایی که سوءتغذیه بیمارستانی ممکن است اتفاق بیفتد.

فوق تخصص گوارش کودکان گفت: چند سال است که در وزارت بهداشت دستورالعمل شناسایی و ارزیابی سوءتغذیه کودکان تدوین شده و اکنون اجرا می‌شود. در این برنامه‌ها، هدف ما آموزش کارشناسان تغذیه است تا بتوانند وضعیت تغذیه‌ای کودک را دقیق ارزیابی کنند، آسیب‌ها را بشناسند و از عوارض پس از بیماری در پی بستری جلوگیری کنند. 

دبیر علمی نخستین کنگره تغذیه بالینی در طب کودکان در با بیان اینکه آمار دقیق و جامعی از وضعیت سوءتغذیه کودکان بستری در کشور نداریم، اما در صدد تهیه آن هستیم، خاطرنشان کرد: امیدواریم با اجرای این دستورالعمل‌ها و حضور جدی کارشناسان تغذیه در بیمارستان‌ها، طی سال‌های آینده شاهد بهبود قابل توجهی در وضعیت سوءتغذیه بیمارستانی کودکان بشیم. این دستورالعمل‌ها از بدو تولد تا پایان ۱۷ سالگی برای همه کودکان بستری اعمال می‌شود. در صورت نیاز، مشاوره تغذیه انجام می‌شود و کارشناس تغذیه با اصلاح رژیم غذایی، از بروز یا تشدید سوءتغذیه جلوگیری می‌کند.

وی تصریح کرد: نکته مهم دیگر این است که سوءتغذیه کودکان ما دو طیف دارد، یکی کمبود وزن و لاغری و دیگری چاقی و اضافه‌وزن برخلاف گذشته، امروز بیشتر با مشکل اضافه‌وزن در کودکان مواجه هستیم تا لاغری. بنابراین اهداف ما در این کنگره هم در جهت پیشگیری از سوءتغذیه ناشی از کمبود وزن است و هم جلوگیری از روند رو به افزایش چاقی و اضافه‌وزن در کودکان.

