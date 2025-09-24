سفیر جدید ایران در کوبا استوارنامه خود را به رئیس جمهور این کشور تسلیم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ ذبیح الله نادری، سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در کوبا با «میگل دیاز کانل برمودز» رئیس جمهور کوبا دیدار کرد و استوارنامه خود را تسلیم نمود.

رئیس جمهور کوبا با اعلام آمادگی کشورش برای گسترش بیش از پیش روابط تهران-کوبا در عرصه‌های مختلف به‌ویژه در زمینه‌های تجاری و بازرگانی، بر تداوم حمایت قاطع کوبا از مواضع جمهوری اسلامی ایران برای صیانت از امنیت و منافع ملی خود تاکید کرد.

سفیر جدید ایران در کوبا نیز با اشاره به سطح عالی روابط و همکاری‌های دو کشور در سطوح سیاسی و بین‌المللی، بر استمرار و تقویت تلاش‌ها جهت ارتقای روابط بین دو کشور مبتنی بر متنوع سازی حوزه‌های همکاری از جمله در بخش‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری، علمی و فرهنگی تاکید کرد.

منبع: مهر

برچسب ها: سفیر ایران در باکو ، آذربایجان
خبرهای مرتبط
فارن پالیسی: توافق آذربایجان و ارمنستان معادلات منطقه را تغییر خواهد داد!
چرا فضا برای ورود آمریکا به قفقاز جنوبی مهیا شد؟
ولایتی: هر تهدیدی علیه امنیت ملی با پاسخی قاطع روبه‌رو می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اعتراض شدید بقایی نسبت به اعمال محدودیت برای دیپلمات‌های ایرانی در نیویورک
سخنگوی سپاه: نیروهای مسلح یک ساعت پس از تهاجم دشمن آماده اجرای عملیات بودند
جنگنده‌های روسی در حال آمدن به ایران هستند/ هر عاقلی می‌گوید بودن در NPT یعنی خسارت
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۲ مهر
دیدار مجدد عراقچی و گروسی در نیویورک
سردار نائینی: اگر قدرت موشکی امروز را در جنگ تحمیلی داشتیم، آن جنگ ۸ سال طول نمی‌کشید
رئیس جمهور وارد نیویورک شد
وزیر دفاع: دولت حامی قهرمانان است
امضای موافقتنامه همکاری‌های آموزشی میان ایران و مجارستان
اعلام آمادگی ایران برای تقویت روابط دوجانبه با هلند
آخرین اخبار
قالیباف: حماس در ۷ اکتبر اشتباه نکرد/ ایران و حزب‌الله لبنان در جریان عملیات طوفان‌الاقصی نبودند
تعیین اعضای هیئت‌رئیسه فراکسیون ایرانیان خارج از کشور در مجلس
دریادار سیاری: اقتدار نیرو‌های مسلح باید با تمام توان حفظ شود
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی؛ راه‌حل در قوی شدن است
جنگنده‌های روسی در حال آمدن به ایران هستند/ هر عاقلی می‌گوید بودن در NPT یعنی خسارت
دیدار وزرای خارجه ایران و استرالیا در نیویورک
اعلام آمادگی ایران برای تقویت روابط دوجانبه با هلند
اعتراض شدید بقایی نسبت به اعمال محدودیت برای دیپلمات‌های ایرانی در نیویورک
عراقچی با وزیر خارجه نروژ دیدار کرد
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۲ مهر
رئیس جمهور وارد نیویورک شد
سخنگوی سپاه: نیروهای مسلح یک ساعت پس از تهاجم دشمن آماده اجرای عملیات بودند
امضای موافقتنامه همکاری‌های آموزشی میان ایران و مجارستان
دیدار مجدد عراقچی و گروسی در نیویورک
سردار نائینی: اگر قدرت موشکی امروز را در جنگ تحمیلی داشتیم، آن جنگ ۸ سال طول نمی‌کشید
وزیر دفاع: دولت حامی قهرمانان است
دیدار وزرای خارجه ایران و قطر
اتهام‌زنی‌های رئیس جمهور آمریکا نمی‌تواند واقعیت را پنهان کند
دیدار عراقچی با وزیر امور خارجه اسپانیا
شباهت‌ دفاع مقدس ۸ ساله با دفاع مقدس ۱۲ روزه + فیلم
رهبر انقلاب: مذاکره با دولت آمریکا هیچ سودی ندارد/ بمب هسته‌ای نداریم و نخواهیم داشت
عراقچی با وزیر امور خارجه قبرس دیدار کرد
دیدار وزرای خارجه تروئیکای اروپایی و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با عراقچی
دیدار وزرای خارجه ایران و فنلاند
لاریجانی: دروغ است که ایران مذاکره نمی‌کند
دیدار وزرای خارجه ایران و سوئد
رهبر معظم انقلاب امشب با مردم سخن می‌گویند
دولت چهاردهم به دنبال جبران عقب‌افتادگی‌های حوزه آموزش و پرورش است
قالیباف: همه ما موظف به حفظ انسجام و وحدت هستیم
سرلشکر موسوی: کشتی‌گیران جایگاه ورزش پهلوانی را در گفتمان مقاومت تثبیت کردند