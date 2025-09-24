باشگاه خبرنگاران جوان- امارات متحده عربی صدور ویزای گردشگری و کاری را برای ۹ کشور از جمله شهروندان افغانستان به تعلیق درآورد.
این تصمیم که در چارچوب سیاستهای مهاجرتی جدید امارات برای سال ۲۰۲۶ اتخاذ شده، شامل دارندگان فعلی ویزا نمیشود و تنها متقاضیان جدید را در بر میگیرد.
بر اساس یک بخشنامه محرمانه که رسانهها به آن دست یافتهاند، اتباع کشورهای افغانستان، لیبی، یمن، سومالی، لبنان، بنگلادش، کامرون، سودان و اوگاندا از سال ۲۰۲۶ امکان دریافت ویزای جدید گردشگری یا کاری امارات را نخواهند داشت.
این ممنوعیت تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت و تاکنون جدول زمانی مشخصی برای بازنگری یا لغو آن اعلام نشده است. با این حال، دارندگان ویزای معتبر همچنان مجاز به ورود، اقامت و اشتغال در امارات هستند.
اگرچه مقامات امارات تاکنون در این باره توضیح رسمی ارائه نکردهاند، اما تحلیلگران، این اقدام را ناشی از مجموعهای از ملاحظات امنیتی، سیاسی و بهداشتی میدانند.