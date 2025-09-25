اروپا در برابر جنگ‌های امروز جهان میان شعار استقلال و واقعیت وابستگی گرفتار شده است. 

باشگاه خبرنگاران جوان، سمیه خلیلی - آنچه «پولیتیکو» گزارش می‌دهد، بازتاب یک قاره است که می‌خواهد قدرتمند باشد، اما همچنان در سایه آمریکا عمل می‌کند.

تناقض استقلال و وابستگی

اروپا سال‌هاست که از استقلال راهبردی سخن می‌گوید، اما به‌محض آنکه جنگی شعله‌ور می‌شود، سایه ایالات متحده بر تصمیم‌گیری‌های آن سنگینی می‌کند. جنگ اوکراین نقطه عطفی بود که بار دیگر این واقعیت را آشکار ساخت. اتحادیه اروپا در مواجهه با تجاوز روسیه واکنشی سریع و هماهنگ نشان داد: تحریم‌های گسترده، ارسال سلاح، بسته‌های مالی بی‌سابقه و حمایت دیپلماتیک. در نگاه اول، چنین پاسخی نشانه بلوغ راهبردی بود؛ اما وقتی دقیق‌تر می‌نگریم، می‌بینیم بیشتر این اقدامات در هماهنگی کامل با واشنگتن و تحت فشار ناتو شکل گرفت. اروپا هزینه داد، اما مسیر را آمریکا ترسیم کرد.

پولیتیکو در گزارشی اخیر اشاره کرده است که رهبران اروپایی می‌دانند برای حفظ امنیت باید سرمایه‌گذاری دفاعی بیشتری کنند. فشار واشنگتن برای رساندن بودجه‌های نظامی به پنج درصد تولید ناخالص داخلی بی‌تردید عامل مهمی است، اما مسئله تنها این نیست. اروپا خود احساس ناامنی می‌کند، زیرا هم تهدید روسیه در شرق پابرجاست و هم بی‌ثباتی خاورمیانه هر لحظه می‌تواند به مرز‌های آن سرریز شود. با این حال، آنچه بیش از همه آزاردهنده است، این تناقض بنیادین است: اروپا می‌خواهد مستقل باشد، اما ابزار‌های استقلال را در اختیار ندارد.

بحران در برابر جنگ غزه

این تناقض در قبال جنگ غزه آشکارتر شده است. همان اتحادیه‌ای که در برابر روسیه پرچم دفاع از آزادی و حقوق بشر برافراشت، در برابر حملات بی‌امان اسرائیل سکوتی معنادار اختیار کرده است. حمایت بی‌قید و شرط آمریکا از تل‌آویو سبب شده رهبران اروپایی جرئت موضع‌گیری مستقل نداشته باشند. حتی کشورهایی، چون فرانسه و آلمان که سنتاً در سیاست خارجی صدای بلندتری دارند، در قبال بمباران‌های غزه تنها به تکرار مواضع مبهم بسنده کرده‌اند. این استاندارد دوگانه ضربه‌ای سنگین به مشروعیت اخلاقی اروپا وارد کرده است.

پولیتیکو یادآور می‌شود که اروپا برای تقویت واقعی توان نظامی خود نیازمند اصلاحات گسترده در صنعت دفاعی است، اما نکته مهم‌تر آن است که این توان نظامی بدون استقلال سیاسی بی‌معنا خواهد بود. اگر اتحادیه نتواند در برابر آمریکا موضعی مستقل اتخاذ کند، چه تفاوتی می‌کند که صنایع دفاعی‌اش یکپارچه باشند یا نه؟ جنگ غزه فرصتی بود برای نشان دادن بلوغ دیپلماتیک، اما در عمل سکوت و انفعال تنها چیزی بود که دیده شد. همین امر سبب شده بسیاری از تحلیلگران اروپایی از «بحران مشروعیت» سخن بگویند: اتحادیه‌ای که در اوکراین مدعی دفاع از حقوق بشر است، چگونه می‌تواند در برابر جنایات آشکار اسرائیل بی‌تفاوت بماند؟

راهی به سوی آینده یا سقوط در حاشیه؟

اروپا برای خروج از این بن‌بست نیازمند تصمیم‌های جسورانه و هماهنگ است. پولیتیکو پیشنهاد می‌کند که اتحادیه با استفاده از ظرفیت عظیم پس‌انداز‌های خصوصی خود – حدود ۳۹ تریلیون دلار – یک «اتحاد پس‌انداز و سرمایه‌گذاری» ایجاد کند تا منابع مالی دفاعی مستقل فراهم شود. انتشار اوراق قرضه دفاعی مشترک نیز می‌تواند ابزاری مؤثر برای تأمین بودجه فوری باشد. اما مسئله اصلی نه پول است و نه ابزار مالی؛ مسئله اراده سیاسی است. آیا اروپا می‌خواهد واقعاً به یک بازیگر مستقل تبدیل شود یا همچنان در سایه آمریکا باقی خواهد ماند؟

واقعیت این است که در دهه‌های اخیر اتحادیه اروپا بار‌ها فرصت استقلال را از دست داده است. از بحران بالکان در دهه ۱۹۹۰ گرفته تا جنگ عراق و افغانستان، همواره تصمیم‌های نهایی در واشنگتن گرفته شده و اروپا صرفاً پیروی کرده است. امروز هم خطر تکرار همان الگو وجود دارد. اگر اروپا تنها به افزایش بودجه‌های نظامی بسنده کند، بدون آنکه چارچوبی مستقل برای سیاست خارجی ایجاد نماید، نتیجه چیزی جز وابستگی بیشتر نخواهد بود.

در نهایت، به نقل از پولیتیکو، امنیت اروپا در گرو آن است که هم از نظر مالی و صنعتی توانمند شود و هم از نظر سیاسی جرئت استقلال یابد. در غیر این صورت، این قاره همچنان بازیچه قدرت‌های بزرگ خواهد ماند. جنگ اوکراین و غزه تنها دو نمونه از آزمون‌های سختی هستند که ضعف اروپا را آشکار کرده‌اند. فردا ممکن است آزمونی دیگر از راه برسد و اگر اروپا بازهم منفعل باشد، دیگر کمتر کسی به ادعا‌های آن درباره آزادی، حقوق بشر و صلح اعتماد خواهد کرد.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۶ ۰۳ مهر ۱۴۰۴
امروز هم هیچ اعتمادی به اروپا نیست اروپا سرنوشت خود را کاملاً به آمریکا سپرده و بعید به نظر می رسد که سیاست مستقل در پیش گیرد نه توان آن را دارد نه اراده آن را .
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۷ ۰۳ مهر ۱۴۰۴
اروپا وابسته سیاست امریکاست و مطیع امر امریکا و جرأت ایستادگی در برابر امریکا را ندارد
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۶ ۰۳ مهر ۱۴۰۴
اروپا از وابستگی گذشته اوکودکی شیر خوار امریکاست
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۸ ۰۳ مهر ۱۴۰۴
اروپا بخواهد هم نمی توان از زیر سلطه امریکا خارج شود چون دولت مردانشان بی عرضه و ترسو تشریف دارند و مثل سگ از امریکا واسرائیل می ترسند
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۲ ۰۳ مهر ۱۴۰۴
همه از دستپتهای امریکاست ،اروپا رو هم درگیر هزینه های جنگ کردن خاورمیانه رو هم جور دیگه ،بلاخره دست همه رو یه جور بجای پیشرفت و توسعه با جنگ و خونریزی وخسارتهاش گرفتار کرده ، هرجا میره میگه برو جلو نگران نباش خودم باهاتم ،،، آدم عاقل قاطی بازی این و ان نمیکنه خودش رو ، وگرنه ،،،،،
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۳ ۰۳ مهر ۱۴۰۴
از زمانی که سازمانهای بین المللی درامریکاست همه جهان به آمریکا وابسته شده اند
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۱ ۰۳ مهر ۱۴۰۴
سران اروپا واقعا ترسو شده اند ازترس پشت آمریکا غایم میشوند
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۹ ۰۳ مهر ۱۴۰۴
باید از همه لحاظ خود کفا بشی
دفاعی ..اقتصادی وووو
تا مستقل شوی
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمودزاده
۰۹:۰۹ ۰۳ مهر ۱۴۰۴
اروپا چندین سال است که استقلال سیاسی خود را در برابر آمریکا داده به باد عظما سال ۱۹۹۹۲ میلادی قرار بود ایالات متحده اروپا در برابر ایالات متحده آمریکا تشکیل شود اما در این میان آمریکا با راه اندازی جنگ‌بوسنی و هرزگوین انان را در شطرنج جهان سیاست کیش و مات کرد بعد با پیروزی کلینتون دمکرات در آمریکا او امد و جنگ‌بوسنی را تمام و به اروپایی ها نشان داد شما بدون آمریکا هیچ هستید و هیچ از ان سال دیگر شعار ایالات متحده اروپا به باد فراموشی سپرده شده است
۰
۳
پاسخ دادن
