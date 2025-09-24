باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دیمیتری پسکوف، سخنگوی ریاستجمهوری روسیه موسوم به کرملین، امروز چهارشنبه در پاسخ به اظهارات دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، گفت که روسیه به خرس نزدیکتر است تا ببر و چیزی به نام خرس کاغذی وجود ندارد.
پسکوف در اظهاراتی به رسانههای روسی، در واکنش به توصیف ترامپ از اقتصاد روسیه به عنوان «ببر کاغذی»، گفت: «عبارت ببر کاغذی برای اشاره به اقتصاد ما استفاده شد، اما روسیه قطعا ببر نیست، در نهایت، روسیه بیشتر به خرس نزدیک است و خرس کاغذی وجود ندارد.»
پسکوف تاکید کرد که ترامپ اراده سیاسی خود را برای تلاش به منظور حل و فصل بحران اوکراین نشان میدهد. او افزود: «ترامپ اراده سیاسی خود را برای تلاش جهت یافتن راه حلی برای اوکراین حفظ کرده است، در حال حاضر برنامهای برای مکالمه تلفنی بین ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه و دونالد ترامپ وجود ندارد، اما میتوان آن را در هر زمانی ترتیب داد.»
پسکوف گفت که ولادیمیر پوتین بارها بر ضرورت پرداختن به ریشههای اصلی درگیری در اوکراین تاکید کرده است. او افزود: «برای تضمین این منافع (روسیه)، باید به ریشههای اصلی این درگیری بپردازیم. پوتین بارها تلاش کرده است تا این ریشهها را حل و فصل کند و مشکل آنها را برطرف سازد.»
پسکوف تاکید کرد که «نیروهای مسلح اوکراین متحمل خسارات سنگینی میشوند.» او ادامه داد: «ما با احتیاط بسیار (در منطقه عملیات نظامی ویژه) پیشروی میکنیم تا تلفات را کاهش دهیم.»
او افزود: «ما به عملیات نظامی ویژه خود برای محافظت از منافعمان و دستیابی به اهدافی که فرمانده پوتین از ابتدا تعیین کرده، ادامه میدهیم. ما این کار را برای حال و آینده کشورمان و برای نسلهای آینده انجام میدهیم. بنابراین، ما جایگزینی نداریم.»
پسکوف پیش از این اظهار داشته بود که روسیه از آمریکا و دونالد ترامپ انتظار دارد برای دستیابی به یک راهحل مسالمتآمیز در اوکراین تلاش کنند. پیش از این، سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، اعلام کرده بود که آمریکا ضرورت عدم تسلیح اوکراین، بلکه از بین بردن ریشههای اصلی درگیری را درک میکند.
منبع: اسپوتنیک