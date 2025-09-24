کار عملی پروژه توسعه بندر تورغندی در ولایت هرات با حضور مقامات طالبان و ترکمنستان و با سرمایه‌گذاری ۷ میلیون دلاری آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- کار عملی پروژه توسعه بندر تورغندی در هرات، امروز (سه شنبه،۱ مهر) با سرمایه‌گذاری ۷ میلیون دلاری با حضور مقامات بلندپایه افغانستان و ترکمنستان آغاز شد.

این پروژه که در مدت یک‌سال به بهره‌برداری خواهد رسید، زمینه ساز تحول بزرگ اقتصادی و تسهیلات گسترده در امر صادرات و واردات عنوان شده است.

در این مراسم اسلام‌جار، والی طالبان در هرات، بر وجود ده‌ها پروژه توسعه ای در این ولایت تأکید کرد و گفت که با تکمیل این پروژه‌ها تحول بزرگی در عرصه اقتصادی کشور به وجود خواهد آمد، وی آمادگی طالبان را برای هر نوع همکاری جهت تسریع روند کار این پروژه اعلام داشت.

همچنین محمد اسحاق صاحب‌زاده، معاون وزارت خدمات عمومی، اعلام کرد که این پروژه در مساحتی حدود ۵۰ جریب زمین به مدت یک‌سال اجرا شده و پس از آن به بهره‌برداری خواهد رسید.

به گفته وی، با توسعه این بندر و ساخت انبارها و تأسیسات لازم، تسهیلات گسترده‌ای در بخش صادرات و واردات فراهم می‌شود.

در ادامه نیز یادآوری شد که در نشست مسئولان طالبان با هیئت ترکمنستان، درباره احداث خط آهن تورغندی-هرات و افزایش تبادلات تجاری از این مسیر گفت‌وگو شده است.

این درحالی است که ترکمنستان و قزاقستان با امضای توافق‌نامه‌های جداگانه برای سرمایه‌گذاری در توسعه بندر خشک تورغندی و کریدور راه‌آهن تورغندی–هرات، در حالی به عرصه رقابت منطقه‌ای پیوسته‌اند که ازبکستان پروژه بلندپروازانه راه‌آهن ترانس‌افغان به ارزش ۴.۶ میلیارد دلار را پیش می‌برد.

این سرمایه‌گذاری‌ها نشان‌دهنده علاقه روزافزون کشورهای آسیای مرکزی به استفاده از مسیر ترانزیتی افغانستان برای دسترسی به بازارهای جنوب آسیا است.

برچسب ها: تورغندی ، تجارت ایران و افغانستان
