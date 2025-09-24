رئیس جمهور شیلی در سازمان ملل تاکید کرد که دوست دارد نتانیاهو در یک دادگاه بین‌المللی به عنوان جنایتکار جنگی حاضر شود و فقط با یک موشک نمیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - گابریل بوریک، رئیس جمهور شیلی، گفت که دوست دارد بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم تروریستی اسرائیل، را در برابر یک دادگاه بین‌المللی به خاطر نسل‌کشی در غزه، همانطور که در بالکان و رواندا اتفاق افتاد، محاکمه کند.

بوریک در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک گفت: «من نمی‌خواهم نتانیاهو و خانواده‌اش را ببینم که با یک موشک نابود شده‌اند. می‌خواهم او و کسانی را که مسئول نسل‌کشی مردم فلسطین هستند، در برابر دیوان بین‌المللی دادگستری ببینم.»

بوریک از حملات رژیم تروریستی اسرائیل به ایران و قطر انتقاد کرد و اصرار داشت که جامعه بین‌المللی باید با نفرت مبارزه کند و سیستم چندجانبه را تقویت کند. او افزود: «در این مرحله، دیگر نمی‌دانم در مورد غزه چه بگویم، زیرا بسیاری همه چیز را از این تریبون و جا‌های دیگر گفته‌اند. اما فراتر از کلمات، نگاه‌های مردگان بی‌گناه هنوز در ذهن ما طنین‌انداز است.»

او ادامه داد: «امروز، در سال ۲۰۲۵، هزاران نفر بی‌گناه جان خود را صرفا به دلیل فلسطینی بودن از دست می‌دهند، این یک بحران جهانیست زیرا یک بحران انسانی است. به جای صحبت در مورد اعداد، محکومیت‌ها یا خواسته‌ها، امروز می‌خواهم در مورد انسانیت صحبت کنم.»

او تاکید کرد که وقتی کودکان زیر آوار هستند، «درد واقعی در کشور ما، در شیلی» وجود دارد، که بزرگترین جامعه فلسطینی در جهان خارج از کشور‌های عربی را دارد. بوریک تاکید کرد که خشونت به هر شکلی قابل تحمل نیست.

او همچنین از دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، به دلیل انکار تغییرات اقلیمی انتقاد کرد و گفت: «در نهایت، من می‌توانم و باید به تنوع عقاید احترام بگذارم، اما در عین حال که به عقاید کسانی که متفاوت فکر می‌کنند احترام می‌گذارم، با جسارت کسانی که دروغ می‌گویند مقابله می‌کنم، به خصوص وقتی آن شخص می‌داند که دروغ می‌گوید. به عنوان مثال، امروز از همین تریبون گفته شد که چیزی به نام گرمایش جهانی وجود ندارد. این یک عقیده نیست، یک دروغ است و ما باید با دروغ مبارزه کنیم.»

منبع: آر تی

برچسب ها: جنایتکار جنگی ، بنیامین نتانیاهو
