باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - محمدجواد ایروانی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیانات اخیر خود مسائل مهمی را به روشنی تبیین کردند که اساسی، امیدآفرین و دشمنشکن است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اهمیت انسجام ملی در کشور بیان کرد: اتحاد ملت ایران در جریان تجاوز ۱۲ روزه به خاک وطن، برخلاف تصور دشمنان، به افزایش سرمایه اجتماعی و اقتدار ملی انجامید و تمام نقشههای شوم آنان را نقش بر آب کرد.
ایروانی با انتقاد از رفتارهای خصمانه دولت آمریکا گفت: در حالی که دونالد ترامپ سازمان ملل را ناکارآمد معرفی میکند، خود بزرگترین مانع صلح در خاورمیانه و جهان است.
وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: دولتمردان آمریکا نه تنها برای ملتهای جهان حرمتی قائل نیستند، بلکه حتی با متحدان اروپایی و شرکای منطقهای خود نیز تحقیرآمیز و تهدیدکننده رفتار میکنند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کرد: به هیچوجه نمیتوان به نظام حاکمیتی آمریکا اعتماد کرد و برجام نمونه روشن این واقعیت است.
ایروانی بیان کرد: مهمترین هدف برجام لغو تحریمها بود که متأسفانه تحقق نیافت و همین امر بیاعتمادی به آمریکا را بیش از پیش اثبات میکند.