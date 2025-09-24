ایروانی می‌گوید آمریکایی‌ها به هیچ‌وجه به قول و فعل خود پایبند نبوده و رفتار آنان همواره فرصت‌طلبانه و فریبکارانه است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - محمدجواد ایروانی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیانات اخیر خود مسائل مهمی را به روشنی تبیین کردند که اساسی، امیدآفرین و دشمن‌شکن است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اهمیت انسجام ملی در کشور بیان کرد: اتحاد ملت ایران در جریان تجاوز ۱۲ روزه به خاک وطن، برخلاف تصور دشمنان، به افزایش سرمایه اجتماعی و اقتدار ملی انجامید و تمام نقشه‌های شوم آنان را نقش بر آب کرد.

ایروانی با انتقاد از رفتار‌های خصمانه دولت آمریکا گفت: در حالی که دونالد ترامپ سازمان ملل را ناکارآمد معرفی می‌کند، خود بزرگترین مانع صلح در خاورمیانه و جهان است.

وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: دولتمردان آمریکا نه تنها برای ملت‌های جهان حرمتی قائل نیستند، بلکه حتی با متحدان اروپایی و شرکای منطقه‌ای خود نیز تحقیرآمیز و تهدیدکننده رفتار می‌کنند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کرد: به هیچ‌وجه نمی‌توان به نظام حاکمیتی آمریکا اعتماد کرد و برجام نمونه روشن این واقعیت است.

ایروانی بیان کرد: مهم‌ترین هدف برجام لغو تحریم‌ها بود که متأسفانه تحقق نیافت و همین امر بی‌اعتمادی به آمریکا را بیش از پیش اثبات می‌کند.

برچسب ها: برجام ، جنگ ۱۲ روزه
خبرهای مرتبط
ویژگی‌های چشم‌انداز مطلوب جمهوری اسلامی ایران بررسی شد
رهبر انقلاب: مذاکره با دولت آمریکا هیچ سودی ندارد/ بمب هسته‌ای نداریم و نخواهیم داشت
قالیباف: حماس در ۷ اکتبر اشتباه نکرد/ ایران و حزب‌الله لبنان در جریان عملیات طوفان‌الاقصی نبودند
ظهروه‌وند در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان:
جنگنده‌های روسی در حال آمدن به ایران هستند/ هر عاقلی می‌گوید بودن در NPT یعنی خسارت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۲ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
به دشمن هیچ وقت نباید اعتماد کرد.
۰
۱
پاسخ دادن
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ناشناس
۱۵:۰۳ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
در روابط سیاسی اعتماد معنی ندارد. مگر آمریکا به ایران اعتماد می‌کند؟
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۱ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
هی بد آمریکا بگین ک بهمون حمله کنن
۱
۰
پاسخ دادن
تصاویر اختصاصی وزارت اطلاعات از داخل نیروگاه اتمی دیمونا/ خطیب: گنجینه اطلاعات تسلیحاتی اسرائیل را مستند کردیم
پزشکیان: جهان ۲ سال شاهد نسل‌کشی و ویرانی در غزه بود/ ایران هرگز دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست
روسای جمهور ایران و فرانسه با یکدیگر دیدار کردند
نیروهای مسلح ایران برای مقابله با هر تهدیدی آمادگی صددرصد دارند + فیلم
قالیباف: رئیس‌جمهور صدای عزت و اقتدار ملت ایران را به گوش جهانیان رساند
پزشکیان: اگر اسنپ‌بک اتفاق بیفتد، گفت‌وگو دیگر معنایی ندارد
پزشکیان: بازگشت تحریم‌ها ناخوشایند است، اما پایان راه نیست و در برابر آنها تسلیم نمی‌شویم
سرلشکر موسوی: سربازان شجاع ایران دشمنان را از اقدام خود پشیمان کرده‌اند
توافق ایران، چین و روسیه برای اقدام هماهنگ علیه فعال‌سازی مکانیزم ماشه
دیدار پزشکیان و رئیس شورای اروپایی در نیویورک
آخرین اخبار
پزشکیان: بازگشت تحریم‌ها ناخوشایند است، اما پایان راه نیست و در برابر آنها تسلیم نمی‌شویم
توافق ایران، چین و روسیه برای اقدام هماهنگ علیه فعال‌سازی مکانیزم ماشه
دیدار پزشکیان و رئیس شورای اروپایی در نیویورک
پزشکیان: اگر اسنپ‌بک اتفاق بیفتد، گفت‌وگو دیگر معنایی ندارد
عارف: ضعف اجرایی، اساسی‌ترین چالش نظام حقوقی بین‌المللی است
نیروهای مسلح ایران برای مقابله با هر تهدیدی آمادگی صددرصد دارند + فیلم
قالیباف: رئیس‌جمهور صدای عزت و اقتدار ملت ایران را به گوش جهانیان رساند
تصاویر اختصاصی وزارت اطلاعات از داخل نیروگاه اتمی دیمونا/ خطیب: گنجینه اطلاعات تسلیحاتی اسرائیل را مستند کردیم
عارف: دانشگاه‌ها همکاری‌های ارزشمندی را با مراکز دفاعی آغاز کرده‌اند
روسای جمهور ایران و فرانسه با یکدیگر دیدار کردند
پزشکیان: جهان ۲ سال شاهد نسل‌کشی و ویرانی در غزه بود/ ایران هرگز دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست
سرلشکر موسوی: سربازان شجاع ایران دشمنان را از اقدام خود پشیمان کرده‌اند
عراقچی با وزیر امور خارجه سوئیس دیدار کرد
ویژگی‌های چشم‌انداز مطلوب جمهوری اسلامی ایران بررسی شد
هشدار نسبت به تاخیر در تسویه بدهی دانشگاه‌های علوم پزشکی
آیت‌الله جنتی: بیانات مقام معظم رهبری نقشه راه مواجهه با توطئه‌هاست
۹۲.۲ درصد مردم به ایرانی بودن خود افتخار می‌کنند
سردار شکارچی: خزانه موشک‌های پدافندی ناتو در جنگ ۱۲ روزه خالی شد
اسلامی: تأسیسات هسته‌ای بازسازی خواهند شد
آمریکایی‌ها فرصت‌طلبانه و فریبکارانه عمل می‌کنند
تصویب کمک به آسیب دیدگان جنگ ۱۲ روزه از محل مسئولیت اجتماعی شرکت‌های دولتی
حضرتی: درخواست ویزای آمریکا برای خانواده رئیس جمهور کذب است
بیانات رهبر معظم انقلاب، راهبرد دولت است
بیانیه سفارت ایران در لبنان به مناسبت سالروز شهادت سیدحسن نصرالله
بازدید لاریجانی از موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس
تسلیم استوارنامه سفیر جدید ایران در کوبا به رئیس جمهور این کشور
قالیباف: حماس در ۷ اکتبر اشتباه نکرد/ ایران و حزب‌الله لبنان در جریان عملیات طوفان‌الاقصی نبودند
تعیین اعضای هیئت‌رئیسه فراکسیون ایرانیان خارج از کشور در مجلس
دریادار سیاری: اقتدار نیرو‌های مسلح باید با تمام توان حفظ شود
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی؛ راه‌حل در قوی شدن است