معاون رئیس شورای امنیت روسیه پس از مسخره کردن اظهارات ضد روسی ترامپ، تاکید کرد که رئیس جمهور آمریکا به زودی بسوی مسکو باز خواهد گشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دیمیتری مدودف، معاون رئیس شورای امنیت روسیه گفت که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، که پیش از این اظهارات تندی علیه روسیه داشته است، احتمالا به زودی لحن خود را تغییر خواهد داد.

مدودف در کانال تلگرام خود نوشت: «در نیویورک اتفاقی در حال رخ دادن است. عروسک نازی باندرا (با اشاره طعنه‌آمیز به زلنسکی) کوکائین می‌کشد و می‌لرزد، و لهستانی (احتمالاً با اشاره به رئیس جمهور لهستان) ناس می‌کشد و سپس ترامپ را داریم که یک مشت ورد سیاسی درباره «ضعف روسیه بیرون داد.»

مدودف اظهارات ادعایی ترامپ را فهرست کرد: «پیروزی نهایی برای کی‌یف، بازگشت به مرز‌های قبلی، شکست اقتصاد نظامی روسیه، صف‌های بنزین و «ببر کاغذی» (اشاره به روسیه) وجود دارد.»

با این حال، مدودف متقاعد شده است که ترامپ اظهارات او را «بازگرداند» و گفت: «او همیشه برمی‌گردد. دو روز دیگر، او احتمالاً به پیانیست سبز (لقب طنزآمیز دیگری برای زلنسکی) پیشنهاد خواهد داد که سند تسلیم را امضا کند. یا با ایلان ماسک به مریخ سفر کند، که او را خواهد بخشید. یا کار بسیار مهم دیگری انجام دهد که جایزه نوبل را برای او به ارمغان بیاورد. مهمترین چیز این است که دائما دیدگاه خود را در مورد مسائل مختلف به طور اساسی تغییر دهد.»

شایان ذکر است که ترامپ دیروز در پستی در پلتفرم رسانه اجتماعی Truth Social، توانایی‌های نظامی و اقتصادی روسیه را زیر سوال برد و آن را به عنوان ببر کاغذی توصیف کرد. او ادعا کرد که روسیه به مدت سه سال و نیم در اوکراین بی‌هدف جنگیده است و کی‌یف قادر است با حمایت اروپا و ناتو تمام قلمرو خود را در مرز‌های اصلی خود بازپس گیرد.

در همین راستا دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین در پاسخ گفت: روسیه ببر نیست، بلکه خرس است و هیچ خرس کاغذی وجود ندارد.

منبع: آر تی