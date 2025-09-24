تأمین مواد اولیه و کمک به پیشرفت صنعت دارو اولویت دولت چهاردهم

وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی، تأمین مواد اولیه دارو و کمک به پیشرفت صنعت دارویی اولویت دولت چهاردهم خواند و گفت: در تامین دارو به جز مسائل سیاسی، اقتصادی و نقدینگی، مصالح مردم و محرمانگی درمان نیز وجود دارد که باید مورد توجه قرار دهیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا ظفرقندی روز چهارشنبه در آیین افتتاحیه نمایشگاه دارو و صنایع وابسته (ایران فارما) اظهار کرد: در دوران جنگ ۱۲ روزه و در خاطرات دفاع مقدس، یکی از پایدارترین، تاب‌آورترین و همراه‌ترین و نوآورترین بخش، بخش دارویی بوده است.

وی افزود: بخش سلامت که جز مهم آن بخش دارویی کشور است، در دوران جنگ کار مهمی برای مردم و ایران انجام داد و نگاه حوزه بهداشت و درمان فقط دارویی نبود بلکه این بود که نیاز‌های مردم را شناسایی کند و در این ایام سخت هیچ کمبودی در زمینه بهداشت و درمان وجود نداشت.

وزیر بهداشت ادامه داد: خوشحالم که دهمین نمایشگاه ایران فارما برگزار می‌شود و این نمایشگاه ظرفیت بزرگی است که نشانگر خودکفایی و اقتدار صنعت دارو است و باید آن را پاس بداریم و این ظرفیت‌ها را افزایش دهیم.

ظفرقندی اظهار کرد: تلاش می‌شود منابع ارزی و نقدینگی در ارتباط با بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه برای حوزه بهداشت و درمان به خصوص در رابطه با واردات دارو پیگیری شود و امروز بین صنعتکاران و دولت و دانشگاه‌ها هم‌افزایی وجود دارد.

به گفته وی، نمایشگاه ایران فارما یک دانشگاه است و اگر بخواهیم صنعت دارویی و نیاز‌های کشور و منطقه را تأمین کنیم، باید تحقیق و توسعه داشته باشیم تا اسباب ارتقای صنعت فراهم شود.

وزیر بهداشت با تاکید بر لزوم توجه به تولیدات داخلی تأکید کرد: هم باید اعتماد مردم را به داروی داخلی جلب کنیم و هم باید اعتماد خارج را جلب کنیم.

ظفرقندی با اشاره به صحبت با مسئولان سازمان بهداشت جهانی گفت: ایران صلاحیت دارد که محور تولید و تامین دارو در منطقه باشد و باید سعی کنیم کیفیت تولیات داروی را ارتقا دهیم و صنعت اعتبار و صلاحیت‌های لازم را از سازمان بهداشت جهانی کسب کند.

وی با بیان اینکه صنعت دارو یا صنایع دیگر تفاوت دارد، ادامه‌داد: امیدوارم نمایشگاه فارما بتواند با نگاه ملی و توجه به حل دغدغه مردم تلاش خود را ادامه دهد.

وزیر بهداشت با بیان اینکه در جنگ ۱۲ روزه همه تلاش کردند که کمبودی ایجاد نشود، افزود: در جنگ از بیمارستان‌های طالقانی و سعدی تجریش بازدید کردم؛ همکارانی را دیدم که از جان گذشته به مردم خدمت می‌کردند.

تاثیر تحریم‌ها بر سلامت

ظفرقندی با بیان اینکه عده‌ای می‌گویند تحریم درباره دارو انجام نمی‌شود، گفت: مقاله‌ای در لنست اعلام کرد که از سال ۱۹۷۲ تا ۲۰۲۱، تعداد ۱۷۲ کشور تحریم شدند که در بررسی نتایج مشخص شد به دلیل کمبود دارو و تجهیزات و عدم انتقال ارز، سالانه حدود ۵۶۰ هزار مرگ و میر در این کشور‌ها اتفاق افتاده است و بیش از ۵۰ درصد کشته شدگان، کودکان زیر ۵ سال بودند و این مرگ و میر بالاتر از مرگ و میر ناشی از جنگ‌ها بوده است. با مشاهده این آمار اکنون متوجه می‌شویم که چه کار بزرگی در حوزه دارویی کشور در حال انجام است.

وی ادامه‌داد: امیدوارم هم در تولید و هم در مصرف منطقی دارو، موفقیت‌هایی کسب و مشکلات برطرف شود و رشد صادرات و رشد تولید دارو، ادامه داشته باشد و دارو را با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت برای مردم ایران و منطقه تأمین کنیم.

فعالیت ۲۲۰ شرکت تولیدی دارو در کشور 

معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو نیز در این آیین، اظهار کرد: ایران با سابقه طولانی در تولید دارو و داروسازی حضور خود را در جهان با حضور بوعلی سینا و رازی‌ها ثابت کرده است و داروسازی امروز دارای سابقه طولانی و نشان از پایداری این صنعت است.

مهدی پیرصالحی افزود: امروز با حضور ۲۲۰ تولیدی، ۷۰ شرکت توزیع کننده و ۱۷ هزار داروخانه، دسترسی مناسب و عادلانه به دارو در اقصی نقاط کشور فراهم شده است و صنعت دارویی با همه شرایط سختی که اکنون کشور از لحاظ سیاسی و اقتصادی به سر می‌برد، تاب آوری خود را حفظ کرده و باید گفت در دوران تحریم‌ها همچنین جنگ اخیر این صنعت نوآوری‌های لازم را ایجاد کرده است.

وی با اشاره به حضور سفرا و وابستگان تجاری و اقتصادی سایر کشور‌ها در نمایشگاه ایران فارما، گفت: این نمایشگاه فرصت مناسبی برای تقویت روابط در زمینه دارو و سلامت با سایر کشورهاست.

معاون وزیر بهداشت ادامه‌داد: در انتقال دانش تولید دارو و تجهیزات آمادگی همکاری با کشور‌های دوست را داریم همچنین آمادگی داریم برای واردات مواد اولیه یا دانش از کشور‌های دیگر با آنان همکاری کنیم.

به گفته پیرصالحی، حضور ایران در پیمان‌های بین المللی و منطقه‌ای، می‌تواند کمک کند تا تشکل‌های دارویی نیز ایجاد شود تا دسترسی مردم به دارو‌های خوب، با کیفیت و دارای قیمت مناسب فراهم شود.

