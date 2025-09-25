همزمان با هدف گذاری برای افزایش حجم ترانزیت بین ایران و آذربایجان برنامه ریزی برای تکمیل پل کلاله آغبند و همچنین تعریض محور جلفا کلاله و کریدور ارس در دستور کار قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - محور جلفا کلاله به عنوان یکی از مهمترین و استراتژیکترین محورهای ترانزیتی میزبان وزیرراه وشهرسازی و معاون نخست وزیر آذربایجان بود و کشور آذربایجان همزمان با شروع بحران قره باغ به کشور ایران پیشنهاد دادند که در راستای افزایش امنیت ترانزیت اقدام به ساخت پل در مرز ایران و آذربایجان در محدوده کلاله آغبند کنند که در همین راستا از دو سال پیش ساخت این محور کلید خورد و در حال حاضر پیشرفت فیزیکی این محور به ۷۰ درصد رسیده و طبق ارزیابیهای انجام شده امیدوار هستیم تا پایان سال این محور به اتمام برسد.
عملیات اجرایی پل کلاله – آغبند تا پایان امسال به اتمام می رسد
براساس این گزارش روز گذشته فرزانه صادق وزیر راه وشهرسازی در حاشیه بازدید از این محور با اشاره به اهمیت راهبردی این مسیر افزود: ایران به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی خود میتواند محور اتصال کریدورهای بینالمللی شرق به غرب و شمال به جنوب باشد. در این میان، جمهوری آذربایجان به عنوان همسایه نزدیک ایران، امکان بهرهبرداری از کوتاهترین و امنترین مسیر ترانزیتی را دارد که بارهای شرق و آسیای مرکزی را به سمت اروپا منتقل میکند و ارتباط خلیج فارس را با دریای سیاه برقرار میسازد.
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: براساس توافقات انجامشده، برنامهریزی شده است عملیات اجرایی پل کلاله – آغبند تا پایان امسال به اتمام برسد و موضوعات مرتبط با گمرک نیز حلوفصل شود تا کامیونها و رانندگان آذربایجانی بتوانند با سهولت از خاک ایران عبور کرده و مسیر خود را به اروپا ادامه دهند.
وی همچنین یادآور شد: در بخش ریلی، قسمتی از مسیر در داخل خاک ایران قرار دارد که رایزنیهای لازم برای اجرای آن در حال انجام است. این پروژه تنها ارتباط دو کشور را هدف قرار نداده بلکه به عنوان حلقه اتصال آسیا به اروپا از اهمیت ویژهای برخوردار است.
صادق با تأکید بر اولویت تأمین مالی این طرح گفت: تکمیل پروژه پل مرزی کلاله – آغبند از مهمترین اولویتهای دولت است و مورد تأکید رئیسجمهور قرار دارد. با تأمین منابع مالی پیشبینیشده، روند اجرای پروژه سرعت بیشتری خواهد گرفت. طی ماههای اخیر شاهد پیشرفت قابل توجه این پروژه بودهایم و براساس توافقات با جمهوری آذربایجان، تعریض محور جلفا – کلاله نیز در کوتاهترین زمان ممکن انجام خواهد شد.
حجم گردش تجاری بیش از ۳۰۰ میلیون دلار بوده است
همچنین در این زمینه شاهین مصطفی یف معاون نخست وزیر آذربایجان اعلام کرد: اجرای این طرح خود نقش بسیار موثری در بهبود وضعیت اقتصادی دو کشور و از طرف دیگر افزایش حجم ترانزیت در این حوزه دارد.
معاون نخستوزیر آذربایجان درباره وضعیت تجارت میان دو کشور افزود: در نیمه اول سال امسال، حجم گردش تجاری بیش از ۳۰۰ میلیون دلار بوده و قراردادها و پیشنویسهای جدید، این رقم را افزایش خواهد داد.
وی به اهمیت همکاری در حوزه حملونقل تاکید کرد و گفت: کشورهای ما در کنار هم کریدور شمال-جنوب را تشکیل میدهند که پیشبینی میشود حجم ترانزیت آن تا سال ۲۰۲۸ به پنج میلیون تن و پس از سال ۲۰۳۰ نیز افزایش یابد.
حجم آسفالت محور جلفا کلاله به ۳۹۰ هزار تن می رسد
همچنین در این زمینه هم هوشنگ بازوند مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور اظهار داشت: محور ۱۰۷ کیلومتری جلفا - کلاله بهدلیل قرارگیری در مرزهای شمالغربی و اتصال مستقیم به پایانههای مرزی جلفا، نوردوز و کلاله، جایگاه ویژهای در مبادلات تجاری و ترانزیتی کشور دارد. در این پروژه بیش از ۶ میلیون مترمکعب خاکبرداری، ۲ میلیون مترمکعب خاکریزی، ۱۵ دستگاه تونل و ۵ پل بزرگ پیشبینی شده و حجم آسفالت نیز بالغ بر ۳۹۰ هزار تن خواهد بود.
بازوند ادامه داد: در حال حاضر عملیات اجرایی از کیلومتر صفر تا ۵۸ در دست اجراست و با افزایش اعتبارات، پیمانکار از کیلومتر ۵۸ تا ۱۰۷ نیز با سرعت بیشتری وارد عمل خواهد شد. هدفگذاری این است که با تأمین نقدینگی و حضور فعال پیمانکار، مدت زمان اجرای پروژه کاهش یافته و این مسیر ترانزیتی زودتر به بهرهبرداری برسد.
وی این طرح را بزرگترین پروژه راهی در منطقه ارس دانست و اظهار داشت: بهرهبرداری کامل از محور جلفا - کلاله علاوه بر ارتقای ایمنی و کاهش تصادفات، ظرفیت ترانزیتی کشور در مرز با ارمنستان، آذربایجان و نخجوان را به شکل چشمگیری افزایش میدهد و نقشی کلیدی در توسعه پایدار منطقه خواهد داشت.
پیشرفت فیزیکی مهم ترین محور ترانزیتی ایران و آذربایجان به ۷۰ درصد رسید
در همین راستا امین ترفع رئیس مرکز امور بین الملل وزارت راه وشهرسازی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه مسیر ارس یکی از مهمترین اتصالات ایران و جمهوری آذربایجان است که به ویژه پس از فروپاشی شوروی، نقش حیاتی در ارتباطات دو کشور داشته است گفت: این مسیر از نظر اقتصادی و سیاسی اهمیت زیادی دارد و پروژههای جدیدی در حال اجراست که به توسعه این کریدور کمک میکند.
او با بیان اینکه پل کلاله آغبند یکی از پروژههای کلیدی در این کریدور، ساخت پل کلاله آغبند است. این پل به عنوان یک اتصالدهنده مهم بین آذربایجان و نخجوان عمل خواهد کرد گفت: پیشرفت فیزیکی این پروژه بیش از ۷۰ درصد پیشرفت داشته و انتظار میرود که عملیات اجرایی آن تا پایان امسال به اتمام برسد، این پل میتواند به عنوان یک نقطه عطف در روابط تجاری و اقتصادی بین دو کشور عمل کند و تبادل کالا و خدمات را تسهیل کند.
وی به پایانه مرزی جدید آستارا اشاره کرد و گفت: پایانه مرزی جدید آستارا نیز در حال انجام است و به عنوان یک مرکز مهم در تبادلات مرزی عمل خواهد کرد.
او بیان کرد: جادهای که پل جدید را به جاده اردبیل-آستارا متصل میکند، تکمیل و آماده افتتاح است. این پروژه میتواند به افزایش ترافیک و تبادل کالا کمک کند. همچنین، مسیر جاده کلاله به جلفا در حال توسعه است.
وی ادامه داد: مسئولیت اجرای این پروژه بر عهده شرکت ساخت است و این پروژه ظرفیت جاده را افزایش میدهد و به بهبود زیرساختها در این منطقه کمک میکند.
وی به سفر معاون نخستوزیر آذربایجان به تهران هم اشاره کرد و گفت: هدف این سفر بررسی مجموع توافقات کمیسیون مشترک ایران و جمهوری آذربایجان است. در این سفر، مذاکراتی در مورد پروژههای مختلف، از جمله پل کلاله، انجام خواهد شد.
او گفت: اتصال ایران و آذربایجان از طریق مسیر ارس و پروژههایی مانند پل کلال آغبند و پایانه مرزی آستارا، به عنوان نقاط کلیدی در روابط دو کشور شناخته میشود. این پروژهها نه تنها به افزایش تبادلات اقتصادی کمک میکنند، بلکه میتوانند به بهبود زیرساختهای ارتباطی و حمل و نقل در منطقه منجر شوند.
براساس این گزارش حال امیدواریم با اجرای این طرح شاهد بهبود وضعیت حمل ونقل و همچنین افزایش حجم ترانزیت و تجارت در این بخش باشیم و بتوانیم زمینه را برای بهبود وضعیت تردد کامیونها در کشور فراهم کنیم.
گفتنی است کریدور ترانزیتی جادهای و ریلی ارس (جلفا - کلاله) به طول ۱۰۷ کیلومتر و با اعتباری بالغ بر ۴۹ هزار میلیارد ریال احداث خواهد شد که برخی مراحل اجرای بخش جادهای آن آغاز شده و بخش ریلی نیز در دست مطالعه است.