باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - یک نظرسنجی جدید نشان میدهد که ۷۶ درصد از آمریکاییها معتقدند دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، شایسته دریافت جایزه صلح نوبل نیست. طبق نظرسنجی واشنگتن پست-ایپسوس که این ماه انجام شد، ۶۰ درصد از آمریکاییها رویکرد ترامپ در قبال جنگ بین روسیه و اوکراین و ۵۸ درصد نیز نحوه برخورد او با جنگ اسرائیل علیه نوار غزه را تایید نمیکنند.
طبق این نظرسنجی، جمهوریخواهان همچنین مطمئن نبودند که آیا باید به ترامپ به خاطر تلاشهای دیپلماتیک بینالمللیاش پاداش داده شود یا خیر، به طوری که ۴۹ درصد موافق دریافت جایزه صلح نوبل توسط او بودند، در حالی که ۴۹ درصد با آن مخالفت کردند.
تنها ۱۴ درصد از مستقلها و ۳ درصد از دموکراتها گفتند که ترامپ شایسته این جایزه است. همین نظرسنجی همچنین نشان داد که ۵۴ درصد از پاسخ دهندگان معتقد بودند که باراک اوباما، رئیس جمهور سابق، شایسته دریافت جایزه نوبل در سال ۲۰۰۹ نبوده است.
نظرسنجی واشنگتن پست-ایپسوس از ۱۱ تا ۱۵ سپتامبر به صورت آنلاین انجام شد و شامل ۲۵۱۳ بزرگسال آمریکایی بود. پیش از این، یک نظرسنجی که توسط مجله انگلیسی «اکونومیست» با همکاری وبسایت «یو گاو» انجام شده بود، نشان داد که میزان محبوبیت ترامپ در دوره دوم ریاست جمهوریاش به ۳۹ درصد کاهش یافته است که پایینترین سطح ثبت شده تا به امروز است، در حالی که ۵۷ درصد از پاسخدهندگان ابراز نارضایتی کردهاند که بالاترین میزان از آغاز دوره دوم ریاست جمهوری اوست.
