یادبود شهدای دفاع مقدس و مدافعان حرم با تقدیر از خانواده های شهدا در مشهد برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ علیرضا شریفی- همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس، مراسم یادبود شهدای دفاع مقدس و مدافعان حرم با حضور رزمندگان هشت سال دفاع مقدس، مدافعان حرم و خانواده‌های شهدای ایران و افغانستان در مشهد برگزار شد.

احمدی پور ، فرمانده حوزه ششم میثم سپاه، در این مراسم با اشاره به نقش رزمندگان افغانستانی گفت: «افغانستانی‌ها قدرتی به نام فاطمیون ایجاد کردند. اگر این بچه‌ها نبودند، در دفاع از حرم با مشکلات زیادی مواجه می‌شدیم. خون ما با خون افغانستانی‌ها، عراقی‌ها، یمنی‌ها و دیگر جنبش‌های اسلامی در کشورهای اسلامی آمیخته است.»

وی افزود: «آنچه امروز نظام مقدس جمهوری اسلامی با آن می‌بالد، تمدن اسلامی است که در آن هیچ تفاوتی بین رنگ پوست یا نژاد قائل نیستیم. ما به اسلام عزیز اعتقاد داریم و هر کسی که برای رشد انسان‌ها و از بین بردن جریان‌های شیطانی تلاش کند، حتماً از او دفاع خواهیم کرد و به او خواهیم بالید.»

احمدی پور همچنین تأکید کرد: «دشمن به دنبال ایجاد تفرقه است؛ نه تنها بین ایران و افغانستان، بلکه در همه کشورهای اسلامی. ما به عنوان سپاه و نیروی انقلابی، هرگز اجازه این فضا‌سازی را نخواهیم داد.»

در پایان مراسم، از خانواده‌های شهدای مدافع حرم و دفاع مقدس تقدیر شد.