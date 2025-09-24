یادبود شهدای دفاع مقدس و مدافعان حرم با تقدیر از خانواده های شهدا در مشهد برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ علیرضا شریفی- همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس، مراسم یادبود شهدای دفاع مقدس و مدافعان حرم با حضور رزمندگان هشت سال دفاع مقدس، مدافعان حرم و خانواده‌های شهدای ایران و افغانستان در مشهد برگزار شد.

احمدی پور ، فرمانده حوزه ششم میثم سپاه، در این مراسم با اشاره به نقش رزمندگان افغانستانی گفت: «افغانستانی‌ها قدرتی به نام فاطمیون ایجاد کردند. اگر این بچه‌ها نبودند، در دفاع از حرم با مشکلات زیادی مواجه می‌شدیم. خون ما با خون افغانستانی‌ها، عراقی‌ها، یمنی‌ها و دیگر جنبش‌های اسلامی در کشورهای اسلامی آمیخته است.»

وی افزود: «آنچه امروز نظام مقدس جمهوری اسلامی با آن می‌بالد، تمدن اسلامی است که در آن هیچ تفاوتی بین رنگ پوست یا نژاد قائل نیستیم. ما به اسلام عزیز اعتقاد داریم و هر کسی که برای رشد انسان‌ها و از بین بردن جریان‌های شیطانی تلاش کند، حتماً از او دفاع خواهیم کرد و به او خواهیم بالید.»

احمدی پور همچنین تأکید کرد: «دشمن به دنبال ایجاد تفرقه است؛ نه تنها بین ایران و افغانستان، بلکه در همه کشورهای اسلامی. ما به عنوان سپاه و نیروی انقلابی، هرگز اجازه این فضا‌سازی را نخواهیم داد.»

در پایان مراسم، از خانواده‌های شهدای مدافع حرم و دفاع مقدس تقدیر شد.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: شهدای مدافع حرم ، شهدای افغانستانی ، دفاع مقدس
خبرهای مرتبط
اکران فیلم سینمایی مدیترانه + فیلم
روایتی از پدر و پسر شهید لشکر فاطمیون + فیلم
روایتی از زندگی شهید نجفی + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
وعده ترامپ به سران عرب: اجازه الحاق کرانه باختری را نمی‌دهیم
چین با دعوت از وزیر دفاع طالبان به پکن، به هیاهوی بگرام پاسخ داد
آغاز به کار سرکنسول جدید ایران در جلال‌آباد با اولویت توسعه روابط اقتصادی
صعود تاریخی فوتسال افغانستان به جام ملت‌های آسیا با پیروزی بر میانمار
الجولانی در سازمان ملل خواستار لغو کامل تحریم‌های سوریه شد
تیراندازی در دفتر اداره مهاجرت دالاس
حمله پهپادی یمن به رژیم اسرائیل؛ ۲۰ صهیونیست زخمی شدند
پادشاه اسپانیا در سازمان ملل: قتل عام غزه باید فوراً متوقف شود
تمام مهاجران افغانستانی باید اخراج شوند
ترامپ فردا قرارداد واگذاری تیک‌تاک را امضا می‌کند
آخرین اخبار
نتانیاهو خواستار خلع سلاح جنوب سوریه شد
ترامپ فردا قرارداد واگذاری تیک‌تاک را امضا می‌کند
اظهارات تکراری فرستاده کاخ سفید درباره پیشرفت مذاکرات غزه
مکرون: توافق هسته‌ای هنوز ممکن است
الجولانی در سازمان ملل خواستار لغو کامل تحریم‌های سوریه شد
چین با دعوت از وزیر دفاع طالبان به پکن، به هیاهوی بگرام پاسخ داد
آغاز به کار سرکنسول جدید ایران در جلال‌آباد با اولویت توسعه روابط اقتصادی
تمام مهاجران افغانستانی باید اخراج شوند
وعده ترامپ به سران عرب: اجازه الحاق کرانه باختری را نمی‌دهیم
ارسال نخستین محموله آزمایشی شمش فولاد از یزد به افغانستان
صعود تاریخی فوتسال افغانستان به جام ملت‌های آسیا با پیروزی بر میانمار
انتقال اداره اشتغال اتباع خارجی تهران به خیابان میرزای شیرازی
تأکید ایران بر حمایت بین‌المللی از داخل افغانستان به‌عنوان راهکار حل چالش‌های پناهندگان
دومین گروه از افغان‌های تأییدشده، پاکستان را به مقصد آلمان ترک کردند
ورود تیم ملی فوتسال زیر ۱۷ سال افغانستان به تهران + فیلم
تیراندازی در دفتر اداره مهاجرت دالاس
حمله پهپادی یمن به رژیم اسرائیل؛ ۲۰ صهیونیست زخمی شدند
پادشاه اسپانیا در سازمان ملل: قتل عام غزه باید فوراً متوقف شود
زلنسکی: اگر ملتی خواهان صلح است، باید روی سلاح‌های خود کار کند
سازمان ملل خواستار تحقیق درباره حملات پهپادی به ناوگان صمود شد
سقوط پهپاد اسرائیلی در مقر یونیفل لبنان
رشد تجارت خارجی افغانستان در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ + فیلم
۷۶ درصد آمریکایی‌ها معتقدند ترامپ شایسته جایزه صلح نوبل نیست
یادبود شهدای دفاع مقدس و مدافعان حرم در مشهد برگزار شد + فیلم
مرتس وضعیت وخیم اقتصادی آلمان را تائید کرد
وزیر دفاع ایتالیا حمله به ناوگان صمود را محکوم کردند
ادعای گروسی درباره توانایی هسته‌ای ایران
کره جنوبی قصد دارد کشور فلسطین را به رسمیت بشناسد
رئیس جمهور شیلی: نمی‌خواهم نتانیاهو با موشک بمیرد
۵۱ شهید از سپیده دم امروز در غزه