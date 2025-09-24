وزارت صنعت و تجارت طالبان اعلام کرد حجم تجارت خارجی افغانستان در شش ماه نخست سال ۱۴۰۴ با رشد ۳۰ درصدی به بیش از ۶ میلیارد دلار رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛عبدالوحید احدی - سخنگوی وزارت صنعت و تجارت طالبان گفت: حجم تجارت خارجی افغانستان در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ به حدود ۶ میلیارد و ۷۸۳ میلیون دلار رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۳۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

به گفته عبدالسلام جواد اخندزاده : میزان صادرات کشور در این مدت به ۷۴۸ میلیون دلار رسیده که در مقایسه با رقم ۶۸۵ میلیون دلار سال گذشته، ۹ درصد رشد داشته است. همچنین واردات افغانستان با ۲۱ درصد افزایش، به ۶ میلیارد و ۳۵ میلیون دلار رسیده که معادل یک میلیارد و ۴۲ میلیون دلار رشد را تجربه کرده است.

بر اساس اعلام این وزارتخانه، انجیر، کشمش، زردآلو، زعفران، پسته، انگور و نوشابه‌ها از جمله مهم‌ترین اقلام صادراتی افغانستان هستند. مقاصد اصلی این صادرات کشورهای پاکستان، هند، امارات، قزاقستان، ازبکستان، ترکیه، ایران، چین و عراق عنوان شده‌اند.

در حوزه واردات نیز، عمده کالاهای وارداتی شامل نفت و گاز، مواد غذایی نظیر گندم، آرد، برنج، روغن و شکر، منسوجات، ماشین‌آلات، سیمان و ادویه‌جات می‌باشد. کشورهای ایران، امارات، پاکستان، چین، ازبکستان، ترکمنستان، روسیه، قزاقستان، مالزی و هند به‌عنوان صادرکنندگان اصلی این کالاها به افغانستان معرفی شده‌اند.

این آمارها نشان‌دهنده رشد چشمگیر تجارت خارجی افغانستان در سال جاری است؛ موضوعی که کارشناسان آن را نشانه‌ای از تحرک نسبی در اقتصاد این کشور می‌دانند.