مطالعه‌ای تازه نشان داده است که ورزش بر ساختار عصبی قلب تاثیر مثبت و شگفت انگیزی دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - یک مطالعه جدید نشان داده است که ورزش هوازی منظم با شدت متوسط ​​نه تنها سلامت قلب را بهبود می‌بخشد، بلکه ساختار اعصابی که عملکرد آن را کنترل می‌کنند نیز تغییر می‌دهد.

این مطالعه توسط محققانی از دانشگاه بریستول در بریتانیا انجام شد که برای اولین بار نشان دادند که ورزش بر اعصاب سمت راست و چپ قلب به طور متفاوتی تأثیر می‌گذارد.

نتایج نشان داد که این تفاوت بین دو طرف می‌تواند با هدف قرار دادن طرفی که بیشترین پاسخ را به درمان می‌دهد، تأثیر قابل توجهی بر درمان اختلالات ریتم قلب، درد قفسه سینه، بیماری عروق کرونر و سندرم قلب شکسته داشته باشد.

دکتر آگوستو کوپی، دانشیار آناتومی حیوانات در دانشگاه بریستول و نویسنده اصلی این مطالعه، گفت: این یافته‌ها الگوی غیرمعمولی را در سیستم کنترل خودکار بدن که ضربان قلب را تنظیم می‌کند، نشان می‌دهد. ما دریافتیم که ورزش با شدت متوسط، ساختار گروه‌های عصبی مسئول قلب را در هر طرف به طور متفاوتی تغییر می‌دهد، که ممکن است توضیح دهد که چرا قلب به درمان بین دو طرف به طور متفاوت پاسخ می‌دهد.

آزمایش‌ها روی موش‌ها نشان داد که یک برنامه تمرینی ۱۰ هفته‌ای، تعداد نورون‌ها را در خوشه عصبی قلبی سمت راست در مقایسه با سمت چپ، چهار برابر کرده است. اندازه نورون‌های سمت چپ نیز تقریباً دو برابر شده است، در حالی که سمت راست کمی کوچک شده است.

دکتر کوبه توضیح داد که این یافته‌ها می‌تواند با کنترل فعالیت گانگلیون پارااسپینال، گروهی از اعصاب در گردن و بالای سینه که ضربان قلب را کنترل می‌کنند، به بهبود درمان‌های آریتمی، سندرم قلب شکسته و درد قفسه سینه کمک کند.

او خاطرنشان کرد که نتایج هنوز مقدماتی هستند، زیرا آزمایش‌ها روی موش‌ها انجام شده‌اند که مستلزم مطالعات بالینی گسترده قبل از اعمال آنها بر روی انسان است.

تیم‌های تحقیقاتی قصد دارند تأثیر این تغییرات ساختاری را بر عملکرد قلب در هنگام استراحت و ورزش بررسی کنند و با استفاده از تکنیک‌های غیرتهاجمی، الگوی مشابهی را در مدل‌های حیوانی بزرگتر و انسان جست‌و‌جو کنند.

نتایج مطالعه در مجله علوم اعصاب خودکار منتشر شده است.

منبع: مدیکال اکسپرس

