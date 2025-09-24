باشگاه خبرنگاران جوان؛عبدالوحید احدی - تیم ملی فوتسال زیر ۱۷ سال افغانستان به منظور آمادگی برای حضور در رقابت‌های بین‌المللی کشور بحرین، امروز وارد تهران شد و قرار است تا کمپ تمرینی ۲۰ روزه خود را در جمهوری اسلامی ایران آغاز کنند.

این برنامه تمرینی با هدف ارتقاء سطح فنی، افزایش هماهنگی تیمی و آماده‌سازی حرفه‌ای بازیکنان جوان کشور طراحی شده و با حمایت و هماهنگی نمایندگی ورزش افغانستان در ایران، شرایط لازم برای انجام تمرینات در سطح استانداردهای بین‌المللی فراهم گردیده است.

در مراسم استقبال از این تیم که در فرودگاه بین‌المللی امام خمینی ( ره ) برگزار شد، جمعی از اعضای بورد رهبری نمایندگی ورزش افغانستان در ایران حضور یافتند.

نمایندگی ورزش افغانستان در ایران با آرزوی موفقیت برای این تیم، ابراز امیدواری کرده است که نتیجه این تلاش‌ها، منجر به درخشش نام افغانستان در میادین بین‌المللی و افتخارآفرینی برای مردم کشور شود.