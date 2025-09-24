باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین در مجمع عمومی سازمان ملل ضمن اشاره به جنگ اوکراین و لزوم قوی‌تر شدن ارتش این کشور، گفت: «هیچ کس جز خود ما نمی‌تواند امنیت را تضمین کند. فقط ائتلاف‌های قوی، شرکای قوی و سلاح‌های خودمان می‌تواند این کار را انجام دهد».

او با اشاره به اهمیت توسعه بخش نظامی، گفت: «قرن بیست و یکم تفاوت چندانی با گذشته ندارد. اگر ملتی خواهان صلح است، هنوز باید روی سلاح‌های خود کار کند. نه قانون بین‌الملل، نه همکاری‌ها، بلکه سلاح‌ها تصمیم می‌گیرند چه کسی زنده بماند».

زلنسکی اجرا شدن قوانین بین‌المللی را زیر سوال برد و گفت: «قانون بین‌الملل به طور کامل کار نمی‌کند مگر اینکه دوستان قدرتمندی داشته باشید که واقعاً مایل به دفاع از آن باشند؛ و حتی آن هم بدون سلاح جواب نمی‌دهد».

هیچ نهاد بین‌المللی وجود ندارد که جلوی جنگ را بگیرد

زلنسکی با اشاره به فلسطین، سومالی و سودان گفت که «هیچ نهاد بین‌المللی واحدی وجود ندارد که واقعاً بتواند جلوی هرگونه تجاوزی را بگیرد».

او با اشاره به غزه گفت: «سودان یا سومالی یا فلسطین یا هر ملت دیگری که دهه‌هاست در جنگ زندگی می‌کنند، واقعاً از سازمان ملل یا نظام جهانی چه انتظاری می‌توانند داشته باشند، جز بیانیه و بیانیه.»

رئیس جمهور اوکراین با اشاره به دولت جدید در دمشق افزود: «حتی سوریه، پس از این همه تغییرات، هنوز باید از جهان بخواهد که تحریم‌هایی را که اقتصادش را خفه می‌کند، کاهش دهد. باید درخواست کند و منتظر بماند. سوریه سزاوار حمایت قوی جامعه بین‌المللی است.»

هوش مصنوعی مسابقه تسلیحاتی را به مرحله‌ای خطرناک رسانده است

رئیس جمهور اوکراین با اشاره به مسابقه تسلیحاتی در عصر حاضر، گفت: «ما اکنون در حال تجربه مخرب‌ترین مسابقه تسلیحاتی در تاریخ بشر هستیم، زیرا این بار هوش مصنوعی را نیز شامل می‌شود».

وی افزود: «اگر هیچ تضمین امنیتی واقعی به جز دوستان و سلاح‌ها وجود نداشته باشد، و اگر جهان حتی نتواند به همه تهدید‌ها پاسخ دهد، و اگر هیچ بستر قوی برای امنیت بین‌المللی وجود نداشته باشد، آیا جایی روی زمین باقی خواهد ماند که هنوز برای مردم امن باشد؟»

