رئیس شورای اسلامی شهر صدرا دولت نسبت به ساخت مترو در شهر جدید صدرا وارد عمل شود نیاز ضروری این شهر است.

مهدی کشاورزی رئیس شورای اسلامی شهر صدرا در این رابطه گفت: دومین شهر پرجمعیت استان فارس در حوزه حمل و نقل عمومی نسبت به سرانه‌ها عقب است ساخت مترو در این شهر نیاز شهروندان است.

او گفت: ساخت مترو نوعی همکاری ضروری بین دولت و شهرداری است و بدون این تعامل، امکان‌پذیر نخواهد بود.

رئیس شورای شهر صدرا گفت: حمل و نقل عمومی صدرا هم اکنون با کمبود ناوگان اتوبوسرانی رو‌به‌رو است، جمعیت رو به افزایش صدرا، شهرداری این شهر را برای تأمین زیر ساخت‌های حمل و نقل عمومی با مشکل مواجهه کرده است.

کشاورزی تصریح کرد: با توجه به حضور مراکز مهم درمانی و آموزشی عالی در شهر صدرا و افزایش ساخت سالانه مسکن ملی توجه به ساخت مترو کاملا ضروری است و شهرداری به تنهایی امکان اجرای آن را ندارد.

رئیس شورای اسلامی شهر صدرا افزود: یکی از دلایل تصویب ساخت مترو را در صدرا مسؤلان ذیربط جمعیت ۶۰۰ هزار نفری عنوان می‌کنند که با توجه به نزدیکی صدرا به کلانشهر شیراز باید دولت مستثنی قائل شود.

شهر صدرا با جمعیت بالای ۲۳۰ هزار نفر دومین شهر پرجمعیت استان فارس در فاصله ۱۵ کیلومتری شهر شیراز است.