بر اساس گزارش خبرگزاری آلمان، دومین گروه از شهروندان افغان که برای اسکان مجدد تأیید شده‌اند، در حالی پاکستان را به مقصد آلمان ترک کرده‌اند که هزاران نفر دیگر به دلیل تعلیق برنامه رسمی پذیرش آلمان، در پاکستان گرفتار و در معرض خطر بازداشت و اخراج هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان- خبرگزاری آلمان (dpa) گزارش داد که دومین گروه از شهروندان افغان که برای اسکان مجدد در آلمان تأیید شده‌اند، پاکستان را ترک کرده و از طریق استانبول با یک پرواز تجاری به آلمان نقل مکان کردند.

این انتقال در حالی صورت می‌گیرد که به گزارش این رسانه، بیش از ۲۰۰۰ افغان واجد شرایط همچنان در پاکستان مانده‌اند و با خطر بازداشت یا اخراج روبرو هستند. این دومین عملیات خروج از زمان تغییر سیاست دولت آلمان در ماه مه محسوب می‌شود.

طبق این گزارش، برنامه رسمی پذیرش دولت آلمان که برای حمایت از افغان‌های آسیب‌پذیر طراحی شده بود، کماکان معلق است.

 این برنامه در اصل برای پشتیبانی از کارکنان سابق مأموریت‌های آلمان در افغانستان و سایر افراد در معرض خطر مانند روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشر تدوین شده بود. با تعلیق این برنامه، هزاران افغان در پاکستان در بلاتکلیفی به سر می‌برند.

گزارش‌ها حاکی از آن است که اگرچه برخی با حکم دادگاه‌های آلمان یا با کمک سازمان‌های غیرانتفاعی توانسته‌اند وارد آلمان شوند، اما در هفته‌های اخیر تعدادی از افغان‌های واجد شرایط توسط مقامات پاکستانی بازداشت یا به اجبار اخراج شده‌اند.

برچسب ها: انتقال مهاجرین افغانستانی ، آلمان ، پناهجویان افغانستانی
خبرهای مرتبط
وزیر ارشد ایالت زاکسن خواستار اخراج پناهجویان افغانستانی از آلمان شد
مذاکرات محرمانه آلمان برای اخراج پناهجویان افغانستانی
اخراج افغانستانی‌های مجرم از آلمان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ادعای گروسی درباره توانایی هسته‌ای ایران
تحقیقات آمریکا درباره دستکاری احتمالی پله برقی همزمان با سفر ترامپ به سازمان ملل
صلح یا توطئه؟ گام اول سوریه و اسرائیل برای پایان جنگ
پاسخ کرملین به ترامپ: روسیه ببر کاغذی نیست، خرس است!
سقوط پهپاد اسرائیلی در مقر یونیفل لبنان
الجولانی: اگر اسرائیل مذاکرات را به تاخیر بیندازد، خاورمیانه به هم می‌ریزد
«سینا» و رویارویی خاموش بین مصر و اسرائیل
کره جنوبی قصد دارد کشور فلسطین را به رسمیت بشناسد
۵۱ شهید از سپیده دم امروز در غزه
آغاز مرحله دوم طرح ساماندهی و بازگشت اتباع غیرمجاز در استان تهران
آخرین اخبار
آغاز به کار سرکنسول جدید ایران در جلال‌آباد با اولویت توسعه روابط اقتصادی
تمام مهاجران افغانستانی باید اخراج شوند
وعده ترامپ به سران عرب: اجازه الحاق کرانه باختری را نمی‌دهیم
ارسال نخستین محموله آزمایشی شمش فولاد از یزد به افغانستان
صعود تاریخی فوتسال افغانستان به جام ملت‌های آسیا با پیروزی بر میانمار
انتقال اداره اشتغال اتباع خارجی تهران به خیابان میرزای شیرازی
تأکید ایران بر حمایت بین‌المللی از داخل افغانستان به‌عنوان راهکار حل چالش‌های پناهندگان
دومین گروه از افغان‌های تأییدشده، پاکستان را به مقصد آلمان ترک کردند
ورود تیم ملی فوتسال زیر ۱۷ سال افغانستان به تهران + فیلم
تیراندازی در دفتر اداره مهاجرت دالاس
حمله پهپادی یمن به رژیم اسرائیل؛ ۲۰ صهیونیست زخمی شدند
پادشاه اسپانیا در سازمان ملل: قتل عام غزه باید فوراً متوقف شود
زلنسکی: اگر ملتی خواهان صلح است، باید روی سلاح‌های خود کار کند
سازمان ملل خواستار تحقیق درباره حملات پهپادی به ناوگان صمود شد
سقوط پهپاد اسرائیلی در مقر یونیفل لبنان
رشد تجارت خارجی افغانستان در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ + فیلم
۷۶ درصد آمریکایی‌ها معتقدند ترامپ شایسته جایزه صلح نوبل نیست
یادبود شهدای دفاع مقدس و مدافعان حرم در مشهد برگزار شد + فیلم
مرتس وضعیت وخیم اقتصادی آلمان را تائید کرد
وزیر دفاع ایتالیا حمله به ناوگان صمود را محکوم کردند
ادعای گروسی درباره توانایی هسته‌ای ایران
کره جنوبی قصد دارد کشور فلسطین را به رسمیت بشناسد
رئیس جمهور شیلی: نمی‌خواهم نتانیاهو با موشک بمیرد
۵۱ شهید از سپیده دم امروز در غزه
مدودف سخنان ترامپ درباره روسیه را به سخره گرفت
توسعه بندر تورغندی هرات با سرمایه‌گذاری ۷ میلیون دلاری
پاسخ کرملین به ترامپ: روسیه ببر کاغذی نیست، خرس است!
«سینا» و رویارویی خاموش بین مصر و اسرائیل
تعلیق صدور ویزای امارات برای شهروندان افغانستان
الجولانی: اگر اسرائیل مذاکرات را به تاخیر بیندازد، خاورمیانه به هم می‌ریزد