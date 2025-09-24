باشگاه خبرنگاران جوان- خبرگزاری آلمان (dpa) گزارش داد که دومین گروه از شهروندان افغان که برای اسکان مجدد در آلمان تأیید شده‌اند، پاکستان را ترک کرده و از طریق استانبول با یک پرواز تجاری به آلمان نقل مکان کردند.

این انتقال در حالی صورت می‌گیرد که به گزارش این رسانه، بیش از ۲۰۰۰ افغان واجد شرایط همچنان در پاکستان مانده‌اند و با خطر بازداشت یا اخراج روبرو هستند. این دومین عملیات خروج از زمان تغییر سیاست دولت آلمان در ماه مه محسوب می‌شود.

طبق این گزارش، برنامه رسمی پذیرش دولت آلمان که برای حمایت از افغان‌های آسیب‌پذیر طراحی شده بود، کماکان معلق است.

این برنامه در اصل برای پشتیبانی از کارکنان سابق مأموریت‌های آلمان در افغانستان و سایر افراد در معرض خطر مانند روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشر تدوین شده بود. با تعلیق این برنامه، هزاران افغان در پاکستان در بلاتکلیفی به سر می‌برند.

گزارش‌ها حاکی از آن است که اگرچه برخی با حکم دادگاه‌های آلمان یا با کمک سازمان‌های غیرانتفاعی توانسته‌اند وارد آلمان شوند، اما در هفته‌های اخیر تعدادی از افغان‌های واجد شرایط توسط مقامات پاکستانی بازداشت یا به اجبار اخراج شده‌اند.