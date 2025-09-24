اداره اشتغال اتباع خارجی اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان تهران، جهت ارائه خدمات به مراجعان، به آدرس جدیدی در خیابان میرزای شیرازی منتقل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- اداره اشتغال اتباع خارجی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران، برای ارائه خدمات به آدرس جدیدی در خیابان میرزای شیرازی منتقل شد.

 این اداره واقع در خیابان میرزای شیرازی، جنب پارک میرزای شیرازی، کوچه هشتم (عزیزالهی)، پلاک ۱، طبقه همکف مستقر شده است. شهروندان می‌توانند برای دریافت خدمات حضوری در ساعات اداری به این آدرس مراجعه کنند.

این در حالی است که پیشتر نیز اداره تمدید اقامت اتباع و مهاجرین خارجی مقیم تهران، به دستور فراجا از خیابان ولیعصر به خیابان ستارخان منتقل شده بود.

