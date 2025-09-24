نخستین محموله آزمایشی شمش فولادی از استان یزد به مقصد افغانستان از طریق راه‌آهن ارسال شد تا زمینه برای انتقال ماهانه ۴ هزار تن بار از این مسیر ریلی فراهم شود.

باشگاه خبرنگاران جوان- نخستین محموله آزمایشی شمش فولادی از استان یزد به مقصد افغانستان بارگیری و ارسال شد. به گزارش اداره کل راه‌آهن یزد، این اقدام در راستای تقویت زیرساخت‌های ترانزیتی و تسریع در جابجایی کالاهای صنعتی میان ایران و کشورهای همسایه صورت گرفته است.

سید رضا سادات حسینی، مدیرکل راه‌آهن یزد، با اشاره به آماده‌سازی زیرساخت‌های فنی و لجستیکی، اعلام کرد: «با بهره‌گیری از واگن‌های لبه‌کوتاه ساخت داخل، نخستین مرحله حمل آزمایشی انجام شد و در صورت تأیید نهایی، پیش‌بینی می‌شود ماهانه تا ۴ هزار تن بار از این مسیر ریلی منتقل شود.»

وی همچنین از شتاب گرفتن روند ارسال محموله‌های کاشی و سرامیک از یزد خبر داد و افزود که تمامی عملیات حمل با رعایت کامل الزامات ایمنی و بدون ایجاد اختلال در عملکرد ایستگاه‌ها انجام شده است.

این حرکت بخشی از راهبرد کلان ایران برای تبدیل شدن به هاب ترانزیتی منطقه است. حدود یک هفته پیش نیز دومین محموله صادراتی مجتمع فولاد مبارکه شامل ۱۹ واگن کویل فولادی از ایستگاه حسن‌آباد اصفهان به سوی افغانستان ارسال شده بود.

