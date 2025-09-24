وزیر دفاع پاکستان، با ادعای «مشکلات جدی» ناشی از حضور مهاجران، خواستار اخراج تمام اتباع افغانستانی از این کشور شد و افغانستان را به انجام حملات تروریستی متهم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- خواجه محمد آصف، وزیر دفاع پاکستان، در اظهاراتی تاکید کرد که تمام مهاجران افغانستانی باید کشورش را ترک کنند.
وی در مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی ادعا کرد پاکستان به دلیل حضور این مهاجران با "مشکلات جدی" روبرو است.
آصف همچنین افغانستان را متهم کرد که حملات تروریستی را از خاک خود علیه پاکستان انجام میدهد و گفت اسلامآباد بارها از طالبان خواسته تا علیه تروریستهایی که صلح پاکستان را برهم میزنند، اقدام جدی کند.
به گفته مقامات پاکستانی، طالبان تاکنون این درخواستها را نادیده گرفتهاند.