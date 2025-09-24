باشگاه خبرنگاران جوان- سرپرست جدید و سرکنسول نمایندگی سیاسی جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد آغاز به کار کرد.
مجید رضاپناه کفیل جدید سرکنسولگری ایران در جلال آباد در نخستین دیدار خود با رئیس ارتباطات خارجه ولایت ننگرهار گفت: تحکیم و رشد روابط اقتصادی بین حوزه شرقی افغانستان و جمهوری اسلامی ایران از اولویتهای کاری اوست.
رضاپناه افزود: کوشش خواهد کرد تا برای تاجران ایرانی در شرق افغانستان و برای تاجران این حوزه در ایران زمینه سرمایهگذاری را فراهم کند.
رئیس ارتباطات خارجه ولایت ننگرهار نیز در این نشست با اشاره به آسیب های جنگ و اوضاع دشوار اقتصادی در در منطقه شرق افغانستان از طرف ایرانی خواست در اجرای طرح های اشتغال زا در این مناطق همکاری کند.