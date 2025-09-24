در اقدامی غیرمنتظره و پس از تهدید های آمریکا مبنی بر بازپس گیری بگرام چین از محمد یعقوب، سرپرست وزارت دفاع طالبان، برای سفر به پکن دعوت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- چین با دعوت غیرمنتظره از محمد یعقوب، وزیر دفاع طالبان، برای سفر به پکن، واکنش خود به تحرکات فزاینده آمریکا در افغانستان را نشان داد.
بر اساس گزارش روزنامه روسی «نزاویسیمایا گازیتا»، این اقدام پکن در پاسخ به اظهارات دونالد ترامپ درباره بازپسگیری پایگاه هوایی بگرام و دیدارهای اخیر واشنگتن با نمایندگان طالبان و سیاستمداران افغان در تبعید صورت گرفته است.
گزارشها حاکی از آن است که طرح آمریکا برای بازگرداندن بگرام در ده ماه آینده، با هدف ثبت «پیروزی» جمهوریخواهان پیش از انتخابات میاندورهای این کشور، حمایت بیش از ۸۰ درصد چهرههای نافذ طالبان را جلب کرده، اما با مخالفت شدید ملا هبتالله آخوندزاده، رهبر طالبان، و برخی اطرافیان او مواجه شده است به گونهای که منابع از احتمال حذف آخوندزاده در صورت ادامه مخالفتها خبر دادهاند.
این وضعیت موجب شده آخوندزاده محل اقامت خود را ترک کند و برخی مقامات طالبان خانوادههایشان را از کشور خارج کنند.
در این شرایط، چین با نگرانی از تشدید بحران منطقهای، از طریق دعوت از سرپرست وزارت دفاع طالبان قصد دارد موضع واقعی این گروه در برابر تهدید نظامی آمریکا را سنجیده و ثبات خود در خاورمیانه را حفظ کند.
این تحولات نشاندهنده بازگشت رقابتهای ژئوپلیتیک به افغانستان است، جایی که آمریکا برای بازیابی اعتبار داخلی، چین برای محافظت از منافع استراتژیک خود در پروژه «کمربند و جاده» و طالبان به عنوان بازیگر داخلی تحت فشارهای متضاد قرار گرفتهاند.
تحلیلگران هشدار میدهند هرگونه اقدام نظامی آمریکا نه تنها وحدت درونی طالبان را تهدید میکند، بلکه ممکن است منطقه را به سمت بحران امنیتی گستردهتری سوق دهد.