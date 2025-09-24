باشگاه خبرنگاران جوان - مساجد در سالهای دفاع مقدس، تنها جایگاه عبادت نبودند؛ آنها به کانون های اصلی سازماندهی مردمی، پشتیبانی از جبهه ها، تقویت روحیه ایثار و مقاومت و شعله ور نگه داشتن چراغ امید در پشت جبهه تبدیل شدند. از پایگاه بسیج و اعزام رزمندگان تا آموزش های اولیه و جمع آوری کمکهای مردمی، همه و همه از زیر گنبد و مناره های همین سنگرهای معنوی هماهنگ می شد.
در هشت سال دفاع مقدس، مساجد کشور نقشی فراتر از یک مکان مذهبی ایفا کردند. خانههای خدا به قلب تپنده انقلاب و جنگ تبدیل شدند و عملکردی چند بعدی در حمایت از جبههها و پشتیبانی از مردم داشتند.
اولین و حیاتی ترین نقش مساجد، تبدیل شدن به مرکز بسیج و اعزام نیروهای مردمی (بسیج) به جبهه های نبرد بود. ثبت نام داوطلبان، تشکیل واحدهای نظامی، و برگزاری مراسم بدرقه رزمندگان با شعار «الله اکبر» در مساجد صورت می گرفت. امامان جماعت مساجد، به عنوان فرماندهان معنوی، مردم را به حضور در جبههها تشویق می کردند و خود پیشگام این حرکت بودند.
مساجد به مراکز اصلی جمعآوری کمکهای نقدی و غیرنقدی مردم تبدیل شده بودند. از جیره غذایی و پوشاک برای رزمندگان تا شیرینی و عکس برای خانوادههای شهدا، همه در صندوق های نذورات مساجد جمع آوری و سپس به جبههها ارسال می شد. زنان و جوانان در پشت جبهه، در مساجد گرد هم میآمدند تا برای رزمندگان البسه و ملزومات بدوزند و بسته بندی کنند.
در اوج جنگ و زیر باران موشک های دشمن، مساجد پناهگاه امنی برای تقویت روحیه مردم بودند. برگزاری مراسم دعا، نماز جماعت، عزاداری برای شهدا و جشن های پیروزی، امید و استقامت را در جامعه زنده نگه می داشت. اعلام اخبار جبههها از مساجد، مستقیم ترین و تاثیرگذارترین شکل اطلاع رسانی به مردم بود.
بسیاری از مساجد به کلاس های آموزشی کمک های اولیه، امدادگری در شرایط جنگی و حتی آموزش های نظامی مقدماتی تبدیل شده بودند. این آموزشها به شهروندان عادی کمک می کرد تا در برابر حملات دشمن آمادگی نسبی داشته باشند و بتوانند به یکدیگر کمک کنند.
مساجد پس از شهادت عزیزان مردم، به خانه دوم خانواده های شهدا تبدیل می شدند. در این مکان ها بود که مردم همدردی می کردند، مراسم یاد بود برگزار می شد و فرهنگ شهادت و ایثار ترویج داده می شد. این همبستگی اجتماعی، سنگ بنای استقامت ملی در طول جنگ بود.
مسجد در دفاع مقدس، نماد وحدت آحاد ملت بود؛ جایی که دیوارهایش نه تنها ندای الله اکبر، بلکه طنین فریادهای استکبارستیزی یک ملت را در خود جای داده است. نقش مساجد در آن سال های سخت، درسی ماندگار از تکیه بر ایمان و وحدت برای دفاع از میهن است.
منبع: ایسنا