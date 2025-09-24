در سال‌های دفاع مقدس، مساجد کشور محور اعزام رزمندگان، آموزش‌های مقدماتی، جمع‌آوری کمک‌های مردمی و تقویت روحیه ایثار و همبستگی اجتماعی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مساجد در سال‌های دفاع مقدس، تنها جایگاه عبادت نبودند؛ آنها به کانون های اصلی سازماندهی مردمی، پشتیبانی از جبهه ها، تقویت روحیه ایثار و مقاومت و شعله ور نگه داشتن چراغ امید در پشت جبهه تبدیل شدند. از پایگاه بسیج و اعزام رزمندگان تا آموزش های اولیه و جمع آوری کمک‌های مردمی، همه و همه از زیر گنبد و مناره های همین سنگرهای معنوی هماهنگ می شد.

در هشت سال دفاع مقدس، مساجد کشور نقشی فراتر از یک مکان مذهبی ایفا کردند. خانه‌های خدا به قلب تپنده انقلاب و جنگ تبدیل شدند و عملکردی چند بعدی در حمایت از جبهه‌ها و پشتیبانی از مردم داشتند.

پایگاه بسیج و اعزام نیرو

اولین و حیاتی ترین نقش مساجد، تبدیل شدن به مرکز بسیج و اعزام نیروهای مردمی (بسیج) به جبهه های نبرد بود. ثبت نام داوطلبان، تشکیل واحدهای نظامی، و برگزاری مراسم بدرقه رزمندگان با شعار «الله اکبر» در مساجد صورت می گرفت. امامان جماعت مساجد، به عنوان فرماندهان معنوی، مردم را به حضور در جبهه‌ها تشویق می کردند و خود پیشگام این حرکت بودند.

کانون پشتیبانی و جمع‌آوری کمک های مردمی

مساجد به مراکز اصلی جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیرنقدی مردم تبدیل شده بودند. از جیره غذایی و پوشاک برای رزمندگان تا شیرینی و عکس برای خانواده‌های شهدا، همه در صندوق های نذورات مساجد جمع آوری و سپس به جبهه‌ها ارسال می شد. زنان و جوانان در پشت جبهه، در مساجد گرد هم می‌آمدند تا برای رزمندگان البسه و ملزومات بدوزند و بسته بندی کنند.

تقویت بنیه معنوی و فرهنگی

در اوج جنگ و زیر باران موشک های دشمن، مساجد پناهگاه امنی برای تقویت روحیه مردم بودند. برگزاری مراسم دعا، نماز جماعت، عزاداری برای شهدا و جشن های پیروزی، امید و استقامت را در جامعه زنده نگه می داشت. اعلام اخبار جبهه‌ها از مساجد، مستقیم ترین و تاثیرگذارترین شکل اطلاع رسانی به مردم بود.

پایگاه آموزش های اولیه و امدادگری

بسیاری از مساجد به کلاس های آموزشی کمک های اولیه، امدادگری در شرایط جنگی و حتی آموزش های نظامی مقدماتی تبدیل شده بودند. این آموزشها به شهروندان عادی کمک می کرد تا در برابر حملات دشمن آمادگی نسبی داشته باشند و بتوانند به یکدیگر کمک کنند.

محلی برای تسلی خانواده های شهدا و ایثارگران

مساجد پس از شهادت عزیزان مردم، به خانه دوم خانواده های شهدا تبدیل می شدند. در این مکان ها بود که مردم همدردی می کردند، مراسم یاد بود برگزار می شد و فرهنگ شهادت و ایثار ترویج داده می شد. این همبستگی اجتماعی، سنگ بنای استقامت ملی در طول جنگ بود.

مسجد در دفاع مقدس، نماد وحدت آحاد ملت بود؛ جایی که دیوارهایش نه تنها ندای الله اکبر، بلکه طنین فریادهای استکبارستیزی یک ملت را در خود جای داده است. نقش مساجد در آن سال های سخت، درسی ماندگار از تکیه بر ایمان و وحدت برای دفاع از میهن است.

منبع: ایسنا

برچسب ها: دفاع مقدس ، جنگ تحمیلی ، نقش مساجد
خبرهای مرتبط
زن، عشق و وطن در دل روایت‌های تصویری از جنگ
گوشه‌نشینان جنگ
شهیدی با چهره ماه؛ روایت رهبر انقلاب از نورانیت شهید رستمی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
جلوی دوربین نمی‌آیند، اما درآمد میلیون دلاری دارند!
چرا با سردرد از خواب بیدار می‌شویم؟
به‌رسمیت شناختن دولت فلسطینی به‌تنهایی راه به جایی نمی‌برد
عاقبت احترام به نام خداوند متعال
آیا اهرام مصر پر از تله‌های مرگبار است؟
چگونه پیاده‌روی به کاهش وزن و چربی شکمی کمک می‌کند؟
مداح جبهه‌ها، در وصیت نامه‌اش چه چیزی از هیئتی‌ها خواست؟
چگونه از خشکی پوست در پاییز جلوگیری کنیم؟
منبع تولید یک‌سوم اکسیژن زمین در خطر است
عرق یونجه و شربت سه‌شیره، آهن بدن را تامین نمی‌کند
آخرین اخبار
تنگ بینا؛ صحنه نخستین پیروزی رزمندگان ایران در جنگ تحمیلی
سنگر‌های ایمان؛ وقتی مساجد به فرماندهی جبهه و پشت جبهه بدل شدند
کلاس ناتمام آبادان؛ فرهنگیانی که پای تخته‌سیاه شهید شدند
کاربرد‌های غیرنظامی فناوری هسته‌ای؛ از درمان بیماران تا سفر‌های فضایی
چرا با سردرد از خواب بیدار می‌شویم؟
ام‌اس؛ بیماری خاموش جوانان با ۱۰ نشانه پنهان
از کفش خروشچف تا نطق دایناسور؛ مرور هشت رویداد شگفت‌انگیز در تاریخ مجمع عمومی سازمان ملل
جلوی دوربین نمی‌آیند، اما درآمد میلیون دلاری دارند!
به‌رسمیت شناختن دولت فلسطینی به‌تنهایی راه به جایی نمی‌برد
آیا اهرام مصر پر از تله‌های مرگبار است؟
عرق یونجه و شربت سه‌شیره، آهن بدن را تامین نمی‌کند
منبع تولید یک‌سوم اکسیژن زمین در خطر است
مداح جبهه‌ها، در وصیت نامه‌اش چه چیزی از هیئتی‌ها خواست؟
چگونه از خشکی پوست در پاییز جلوگیری کنیم؟
عاقبت احترام به نام خداوند متعال
چگونه پیاده‌روی به کاهش وزن و چربی شکمی کمک می‌کند؟
مغز فرزند نوجوانِ شما «بی‌قواره» است
باورهای متناقض آمریکایی‌ها درباره خدا و کلیسا
دغدغه توییتری‌ها در مورد اول مهر
۳ تصمیم احمقانه‌ای که مملکت‌ها را بر باد دادند
زورخانه، میراث کهن ایران؛ از شکرگزاری قدرت تا پهلوانی
چرا شاملو نوبل نگرفت؟
صاحبان این تصاویر امروز باید به مدرسه می رفتند اما...