رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت: سایت نیروگاه هسته‌ای «ایران هرمز» در استان هرمزگان با ظرفیت تولید پنج هزار مگاوات برق اتمی به زودی وارد فاز طراحی و تجهیز خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - «محمد اسلامی»، معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی در خصوص دیدار با «الکسی لیخاچف»، مدیرعامل شرکت دولتی روس اتم و امضای تفاهم‌نامه ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای کوچک مقیاس (SMR)، اظهار کرد: خدای متعال را شاکریم که در سفر به روسیه، ضمن مرور همکاری‌های جاری و سرفصل‌های مورد علاقه ۲ کشور، توانستیم از فرصت همکاری‌های راهبردی بین ایران و روسیه استفاده بهینه کنیم.

وی افزود: ما در بحث همکاری‌های احداث نیروگاه هسته‌ای با کشور روسیه روابط خوبی داریم. لازم بود که این روند مرور و تقویت شده و همچنین گام جدیدی در راستای سند راهبردی ۲۰ ساله سازمان برداشته شود.

رییس سازمان انرژی اتمی ایران با بیان اینکه در این سفر، ۲ توافق‌نامه جدید امضا و مبادله خواهیم کرد، گفت: یکی از این توافق‌نامه‌ها مربوط به ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای کوچک مقیاس (SMR) است، زیرا دنیا با شتاب به این سمت حرکت می‌کند. ما نیز مطالعات و تحقیقات گسترده داشته‌ایم، در این زمینه طراحی کرده‌ایم و همچنین ظرفیت صنعتی لازم را در اختیار داریم. برای ما اهمیت داشت که در این سرفصل با روسیه همکاری کنیم و پروژه مشخصی را در دستور کار قرار دهیم و به مرحله اجرا درآوریم.

اسلامی ادامه داد: خوشبختانه این امر محقق شد و تفاهم‌نامه‌ای را با جناب آقای لیخاچف، مدیرعامل شرکت دولتی روس اتم، امضا و مبادله کردیم؛ مذاکرات و گفت‌و‌گو‌های این توافق‌نامه به سرعت به سمت یک قرارداد حرکت می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس سند راهبردی از ۲ سال پیش این پروژه ایده‌پردازی شده، به زودی و در روز‌های آتی تبدیل به یک قرارداد می‌شود و وارد فاز طراحی و تجهیز خواهد شد. این پروژه برای ما یک فرصت طلایی است که در آن پنج هزار مگاوات برق اتمی تولید خواهیم کرد.

معاون رییس جمهور در پایان تاکید کرد: دو گام بزرگ و گسترده توسعه نیروگاه‌های هسته‌ای کوچک مقیاس (SMR) و نیز نیروگاه‌های بزرگ‌مقیاس، به‌ویژه نسل جدید ۱۲۰۰ مگاواتی؛ طلیعه‌دار توسعه هسته‌ای کشور خواهند شد که به یاری حق تعالی، شاهد تحولی ژرف در این مسیر خواهیم بود.

اسلامی:
جمهوری اسلامی ایران با فشار حداکثری تسلیم نخواهد شد/ ایران از برنامه هسته‌ای خود برنمی‌گردد
در دیدار وزیر انرژی روسیه؛
پزشکیان: دوران یکجانبه‌گرایی در دنیا به سرآمده است
تقویت همکاری‌های اقتصادی ایران و روسیه در آستانه کمیسیون نوزدهم
در دیدار وزیران فرهنگ دو کشور توافق شد؛
هفته فرهنگ ایران در روسیه سال ۲۰۲۶ برگزار می‌شود
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۹ ۰۳ مهر ۱۴۰۴
همکاری همراه با احترام گذاشتن عالی است
Iran (Islamic Republic of)
میثم
۱۲:۱۶ ۰۳ مهر ۱۴۰۴
غنی سازیتون رو الان با این توجیه می کنید؟ چند ساله که انرژی هسته ای دارید و ما تحریمشو میکشیم بعد الان تازه یاد تولید برق هسته ای افتادین؟
