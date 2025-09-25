رئیس تشکلیلات خودگردان فلسطین در پی آنکه دولت آمریکا در اقدامی بسیار غیرمعمول، او را از سفر به نیویورک منع کرد به صورت مجازی در سازمان ملل سخنرانی خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - محمود عباس، رئیس تشکلیلات خودگردان فلسطین روز پنجشنبه پس از آنکه دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده قاطعانه تشکیل کشور فلسطین را رد کرد و در اقدامی بسیار غیرمعمول، عباس و دستیاران ارشدش را از سفر به نیویورک منع کرد به صورت مجازی در سازمان ملل سخنرانی خواهد کرد.

رئیس ۸۹ ساله تشکیلات خودگردان فلسطین، سه روز پس از آنکه فرانسه رهبری اجلاس ویژه‌ای را بر عهده داشت که در آن تعدادی از کشور‌های غربی کشور فلسطین را به رسمیت شناختند، در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی خواهد کرد. مجمع عمومی با اکثریت قاطع رأی داد که عباس با یک پیام ویدئویی در این نهاد جهانی سخنرانی کند.

بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل مدعی شده است که اجازه تشکیل کشور فلسطین را نخواهد داد و اعضای راست افراطی کابینه او تهدید کرده‌اند که کرانه باختری را به منظور از بین بردن هرگونه چشم‌انداز استقلال واقعی، الحاق خواهند کرد.

امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، با وجود اختلافاتش با ترامپ در مورد تشکیل کشور فلسطین، روز چهارشنبه گفت که رئیس جمهور ایالات متحده در مخالفت با الحاق به او پیوسته است.

مکرون در مصاحبه‌ای مشترک با فرانس ۲۴ و رادیو بین‌المللی فرانسه گفت: «آنچه رئیس جمهور ترامپ دیروز به من گفت این بود که اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها موضع یکسانی دارند.»

استیو ویتکاف، فرستاده ویژه کاخ سفید گفت که ترامپ در جلسه‌ای جداگانه با گروهی از رهبران کشور‌های عربی و اسلامی، طرحی ۲۱ ماده‌ای برای پایان دادن به جنگ غزه ارائه کرده است.

او در اجلاس کنکوردیا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل گفت: «من فکر می‌کنم این طرح نگرانی‌های اسرائیل و همچنین نگرانی‌های همه همسایگان منطقه را برطرف می‌کند. ما امیدواریم و می‌توانم بگویم حتی مطمئنم که در روز‌های آینده می‌توانیم نوعی پیشرفت را اعلام کنیم.»

یک مقام کاخ سفید به خبرگزاری فرانسه گفت که ترامپ می‌خواهد این درگیری را «به سرعت به پایان برساند» و شرکای خارجی حاضر در این نشست «ابراز امیدواری کردند که بتوانند با ویتکاف برای بررسی طرح رئیس جمهور همکاری کنند.»

تشکیلات خودگردان فلسطین به رهبری عباس، بر اساس توافقات حاصل از پیمان‌های صلح اسلو که از سال ۱۹۹۳ آغاز شد، کنترل محدودی بر بخش‌هایی از کرانه باختری دارد.

فرانسه و دیگر قدرت‌های اروپایی در حالی که به تلاش‌های اسرائیل و ایالات متحده برای سلب مشروعیت تشکیلات خودگردان فلسطین نپیوسته‌اند، گفته‌اند که این تشکیلات به اصلاحات اساسی نیاز دارد.

نتانیاهو روز جمعه در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی خواهد کرد.

منبع: خبرگزاری فرانسه